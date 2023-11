PlayStation Store'da popüler oyunlara zam geldi

Türkiye'de son yıllarda döviz kuru ve enflasyon önemli oranda arttı. Bu durum oyun fiyatlarının devasa seviyelerde yükselmesine neden oldu. Türk oyuncular için bir oyun satın alabilmek gittikçe güç hale geliyorken PlayStation Store'da popüler oyunlara kısa süre önce zam geldi.

PlayStation Store'da zam yağmuru: Resident Evil, Mount & Blade 2: Bannerlord ve dahası!

Pek çok oyun için yapılan güncellemenin ardından Death Stranding Director's Cut Deluxe fiyatı 529 TL'den 1.099 TL'ye yükseldi. Hikayesi ile oyunculardan övgü toplayan The Last of US Part 2 ise artık 399 TL değil, 749 TL.

Bununla beraber Batman: Arkham Collection da zamlardan etkilendi. 3 oyunu bir arada sunan paketin fiyatı 529 TL'den 1.099 TL'ye yükseldi. Bunlar da dahil olmak üzere yakın zamanda zamlanan bütün oyunlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

PlayStation Store'da zamlanan oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunEski FiyatıYeni (Zamlı) Fiyatı Death Stranding Director's Cut Deluxe529,00 TL1.099,00 TLResident Evil 2349,00 TL749,00 TLResident Evil 3259,00 TL549,00 TLResident Evil 7179,00 TL349,00 TLResident Evil 7-8 Gold799,00 TL1.499,00 TLThe Last of US Part 2399,00 TL749,00 TLUncharted: Hırsızlar Mirası439,00 TL899,00 TLControl: Ultimate Edition399,00 TL719,00 TLBatman: Arkham Collection529,00 TL1.099,00 TLSonic Frontiers899,00 TL1.699,00 TLLittle Nightmares 1 & 2439,00 TL899,00 TLWo Long: Fallen Dynasty870,33 TL1.299,00 TLMortal Kombat XL499,00 TL899,00 TLBramble: The Mountain King299,00 TL549,00 TLDying Light Definitive Edition259,00 TL549,00 TLDemon's Souls1.099,00 TL1.999,00 TLSleeping Dogs134,00 TL549,00 TLDevil May Cry 5 Special349,00 TL749,00 TLDetroit Become Human399,00 TL749,00 TLLike a Dragon: Ishin!899,00 TL1.699,00 TLMount & Blade 2: Bannerlord499,00 TL899,00 TL

