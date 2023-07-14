PlayStation Plus Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu!
Teknoloji Haberleri
Sony tarafından sağlanan PlayStation Plus servisi, Temmuz ayında kütüphanesine ekleyeceği oyunları duyurdu. Bu ay oyunculara sunulacak oyunlar arasında It Takes Two, Sniper Elite 5 ve Snowrunner gibi popüler yapımlar yer alıyor. Ayrıca World War Z ve SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated da kütüphaneye eklenen diğer oyunlar arasında bulunuyor. PlayStation Plus aboneleri, bu oyunları tek bir abonelik ile oynayabilecekler. Oyunların toplam değeri ise neredeyse 5 bin TL. Ayrıca PlayStation Plus kütüphanesinden ayrılacak oyunlar da duyuruldu.
Sony tarafından sağlanan PlayStation Plus servisi, yüzlerce oyunu tek bir abonelik ile sunuyor. Bu nedenle oyuncular arasında avantajlı görülüyor. Son olarak her ay yepyeni yapımlarla karşımıza çıkan PlayStation Plus kütüphanesine Temmuz ayında eklenecek oyunlar belli oldu. Söz konusu yapımların değeri ise neredeyse 5 bin TL.
İşte PlayStation Plus kütüphanesine yeni eklenecek oyunlar!
Sony tarafından paylaşılan blog gönderisine göre PlayStation Plus abonelerine, bu ay bazı popüler oyunlar sunulacak. Listeye baktığımızda bu popüler yapımlar arasında It Takes Two, Sniper Elite 5 ve Snowrunner'ın da olduğunu görüyoruz.
Öte yandan zombi oyunu olan World War Z bir yana, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated da bu ay PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar arasında. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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PlayStation Plus – Deluxe ve Premium abonelerine Temmuz 2023'te sunulacak oyunlar şu şekilde sıralandı;
PlayStation Plus kütüphanesinden ayrılacak oyunlar ise şu şekilde; Saints Row Gat out of Hell Stray BioShock Remastered BioShock 2 Remastered BioShock Infinite The Complete Edition Borderlands The Handsome Collection Rogue Stormers Marvel Avengers Definitive Edition Fluster Cluck Raiden V Director's Cut Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? PlayStation Plus kütüphanesine yeni eklenecek oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
OyunPlatformFiyatıIt Takes TwoPS 4 / PS 5400 TLSniper Elite 5PS 4 / PS 5529 TLSnowrunnerPS 4 / PS 5399 TLWorld War ZPS 4 / PS 5299 TLThe AscentPS 4 / PS 5259 TLUndertalePS 4144 TLSpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – RehydratedPS 4309 TLMelty Blood: Type LuminaPS 4439 TLDysmantlePS 4 / PS 5189 TLCircus ElectriquePS 4189 TLDynasty Warriors 9PS 4144 TLSamurai Warriors 5PS 4609 TLMy Little Pony: A Maretime Bay AdventurePS 4 / PS 5399 TLFast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3RPS 4 / PS 5449 TLMonster Jam Steel TitansPS 4284 TL
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PlayStation Plus kütüphanesinden ayrılacak oyunlar ise şu şekilde;
Saints Row Gat out of Hell
Stray
BioShock Remastered
BioShock 2 Remastered
BioShock Infinite The Complete Edition
Borderlands The Handsome Collection
Rogue Stormers
Marvel Avengers Definitive Edition
Fluster Cluck
Raiden V Director's Cut
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? PlayStation Plus kütüphanesine yeni eklenecek oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.