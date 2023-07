PlayStation Plus Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu!

Sony tarafından sağlanan PlayStation Plus servisi, Temmuz ayında kütüphanesine ekleyeceği oyunları duyurdu. Bu ay oyunculara sunulacak oyunlar arasında It Takes Two, Sniper Elite 5 ve Snowrunner gibi popüler yapımlar yer alıyor. Ayrıca World War Z ve SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated da kütüphaneye eklenen diğer oyunlar arasında bulunuyor. PlayStation Plus aboneleri, bu oyunları tek bir abonelik ile oynayabilecekler. Oyunların toplam değeri ise neredeyse 5 bin TL. Ayrıca PlayStation Plus kütüphanesinden ayrılacak oyunlar da duyuruldu.

Sony tarafından sağlanan PlayStation Plus servisi, yüzlerce oyunu tek bir abonelik ile sunuyor. Bu nedenle oyuncular arasında avantajlı görülüyor. Son olarak her ay yepyeni yapımlarla karşımıza çıkan PlayStation Plus kütüphanesine Temmuz ayında eklenecek oyunlar belli oldu. Söz konusu yapımların değeri ise neredeyse 5 bin TL.

İşte PlayStation Plus kütüphanesine yeni eklenecek oyunlar!

Sony tarafından paylaşılan blog gönderisine göre PlayStation Plus abonelerine, bu ay bazı popüler oyunlar sunulacak. Listeye baktığımızda bu popüler yapımlar arasında It Takes Two, Sniper Elite 5 ve Snowrunner'ın da olduğunu görüyoruz.

Öte yandan zombi oyunu olan World War Z bir yana, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated da bu ay PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar arasında. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PlayStation Plus – Deluxe ve Premium abonelerine Temmuz 2023'te sunulacak oyunlar şu şekilde sıralandı;