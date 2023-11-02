PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz Oyunlar

Sony, bu ay PlayStation Plus abonelerine özel toplam 1400 TL değerindeki üç oyunu ücretsiz olarak veriyor. İşte PlayStation Plus abonelerinin Kasım 2023'te alacağı ücretsiz oyunlar, oyunların konsepti ve fiyatları.

Sony, bu ay PlayStation Plus abonelerine özel toplam 1400 TL değerindeki üç oyunu ücretsiz olarak veriyor. İşte PlayStation Plus abonelerinin Kasım 2023'te alacağı ücretsiz oyunlar, oyunların konsepti ve fiyatları.

Mafia 2, Kasım ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz!

Sony, abonelik sistemi dahilinde kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Bu sayede PlayStation Plus aboneleri bu ay üç yeni oyuna daha sahip oluyor. Oyunların görünüşe göre en ilgi çekicisi ise Mafia II Definitive Edition.

Sony'nin bu ay dağıtacağı oyunlar Mafia II Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers ve Aliens Fireteam Elite olarak açıklandı. Toplam değerleri 1400 TL olan bu üç oyun Kasım ayı boyunca PlayStation Plus aboneleri için erişilebilir olacak. 7 Kasım'da oyunları dağıtacak olan Sony, PS4 ve PS5 kullanıcılarını bu ay da tatmin edecek gibi duruyor.

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Konsept olarak organize suçun altın çağında yaşadığınız Mafia II'de bir gangsterin hayatını yaşıyorsunuz. Babasının borçlarını ödeme umuduyla mafyanın arasına karışan Vito Scaletta, kendini kanıtlamak için çalışırken, suçlarla dolu bir yolda ilerliyor.

Dragon Ball: The Breakers adlı aksiyon oyununda ise 7 kişiden oluşan bir ekiple hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Başkalarıyla iş birliği yapmanız da gereken oyunda, ilerleme yolunuzu ve stratejinizi seçerek zafere ulaşıyorsunuz.

Aliens Fireteam Elite ise bir üçüncü şahıs hayatta kalma nişancı oyunu. Harabelerde ve mağaralarda geçen oyunda yeni bir gezegen olan LV-895'in gizemini keşfetmek için savaşıyorsunuz. Ayrıca arkadaşlarınızla çeşitli oyun modları oynayabiliyorsunuz.