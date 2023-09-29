PlayStation CEO'su Jim Ryan görevi bırakıyor

Sony Interactive Entertainment (SIE) ve PlayStation CEO'su Jim Ryan'ın görevi bırakacağı açıklandı. Ryan, önümüzdeki yılın Mart ayından itibaren görevi bırakacak.

Son haftalarda Sony cephesinde sular durulmuyor. İlk olarak küresel çapta PlayStation Plus fiyatlarına zam yapan şirket, ardından dev bir siber güvenlik saldırısına maruz kalmıştı. Yeni bir haberde ise Sony Interactive Entertainment (SIE) ve PlayStation Ceo'su olan Jim Ryan'ın görevi bırakacağı açıklandı.

PlayStation Ceo'su Jim Ryan koltuğu bırakıyor

Sony'de kritik bir liderlik değişimi yaşanıyor. PlayStation ve SIE ekibinin yöneticisi olmasıyla bilinen Jim Ryan, önümüzdeki yılın Mart ayından itibaren görevi bırakacağını açıkladı. Ryan, son 5 yılı SIE olmak üzere 28 yıldır Sony'de çalışıyor.

Şu anda Sony COO'su olan Hiroki Totoki ise önümüzdeki yılın Nisan ayından itibaren geçici CEO rolünü üstlenecek. Totoki, Ryan'ın ayrılışından önce, Ekim 2023'te ise SIE'nin Başkanı olarak koltuğu devralacak.

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Sony'de 28 yılını çeşitli liderlik pozisyonlarında geçiren Ryan, Avrupa'da ve ABD'de çalışırken Japon bir şirketi yönetmenin zor olduğunu ifade etti. Sony'nin Japonya merkezli yapısı, SIE'nin kontrolünü zorlaştırıyordu. Ancak Naughty Dog, Insomniac Games ve Santa Monica Studio gibi firmaların ABD merkezli olduğunu da unutmamak lazım.

Ryan'ın görev süresi boyunca üretim sorunlarına rağmen PS5 sevkiyatları 40 milyonun üzerine çıktı. Aynı zamanda Microsoft'un Activision-Blizzard'ı satın alma girişimlerinde oldukça önemli bir rol oynamayı da başardı.

Verilen bilgilendirmeye göre Totoki, PlayStation'ın stratejisi için Sony CEO'su Kenichiro Yoshida ile birlikte çalışacak. Bu geçişin PlayStation'ı nasıl etkileyeceğini önümüzdeki yıl göreceğiz.

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