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PlayStation 5, Xbox Series X|S'i Avrupa'da geride bıraktı

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Avrupa genelinde yapılan istatistiklere göre, PlayStation 5'in satışları %376 artarken, Xbox Series X|S'in satışları %27 düştü. PlayStation, konsol savaşlarında gücünü koruyor.

Konsol savaşları, Avrupa genelinde oluşturulan genel istatistiklere göre sonuçlandı. Zaten savaşın uzun süredir galibini sabitti. Sonuç, 2023 yılında da değişmedi. PlayStation, her zaman olduğu gibi tahtını güçlü bir şekilde koruyor.

Xbox Series X|S satışları Avrupa'da %27 düşerken, PlayStation 5 %376 arttı

Bir rapora göre, geçtiğimiz yıl Avrupa pazarında Xbox satışları %27 gibi şaşırtıcı bir oranda düşerken, rakibi PlayStation 5 satışlarında %376 gibi etkileyici bir artış yaşandı.

Verilen istatistiklere Almanya ve Birleşik Krallık'ın dahil edilmediğini de belirtelim zira bu iki ülke Avrupada'ki Xbox satışlarının büyük bir bölümünü oluşturuyor. Ancak buna rağmen Xbox, İngiltere'de PS5 ve Nintendo Switch'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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Xbox satışlarındaki bu düşüş, Sony'nin bir önceki yıl olduğu gibi yalnızca ABD pazarına odaklanmak yerine Avrupa'da stok yenilemeye öncelik verme kararından yararlanan PlayStation 5 yüzünden kaynaklanıyor.

Bu strateji PS5 satışlarındaki %376'lık etkileyici büyümeye katkıda bulunurken, aynı zamanda ABD'deki satışlarda %20'lik bir düşüşe neden oldu. ABD'de Xbox ve Nintendo Switch için de benzer düşüşler gözlemlendi.

Microsoft, konsol hakimiyetini elde etme konusunda zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kaldı ve konsolları hiçbir zaman belirli bir nesil için satışlarda en üst sırada yer almadı. Özellikle Xbox One, PS4'ün 117,2 milyon satışına kıyasla yaklaşık 58 milyon adet satarak beklentilerin çok altında kaldı. Microsoft'un yaklaşık 21 milyon Series X ve Series S konsol sattığı, Sony'nin ise dünya çapında 46 milyon PS5 sattığı tahmin ediliyor.

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Konsol pazarı gelişmeye devam ederken Microsoft, özellikle de önümüzdeki yıl PS5 Pro'nun piyasaya sürüleceği söylentileriyle birlikte daha da zor bir duruma girecek. Potansiyel bir geri dönüş için hala zaman var ancak Microsoft'un Xbox Series X ve S'inin Avrupa oyun kitlesini yakalamakta zorlandığını ve yeni bir şeylere ihtiyacı olduğunu kabul etmesi gerekiyor.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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