Sony Interactive Entertainment (SIE) CEO'su Jim Ryan, geçtiğimiz günlerde görevi bırakacağını açıkladı. Bunun üzerine Sony CEO'su Kenichiro Yoshida ise Ryan ve PlayStation için önemli açıklamalarda bulundu. Yoshida'ya göre PlayStation 5, Sony'nin en başarılı konsolu olacak.

"PlayStation 5, Sony'nin en başarılı konsolu olacak"

Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, Ryan'ın liderliği sayesinde pandemi ve çip krizine rağmen PlayStation 5'in başarılı bir lansman gerçekleştirdiğini ifade etti. CEO ayrıca, SIE ekibinin bugüne kadarki başarılarıyla birlikte PS5'in, en başarılı oyun konsolu olmasını beklediğini söyledi.

PS5, Kasım 2020'deki lansmanından bu yana satış performansında ivmeyi artırdı. Sony'nin finansal raporlarına göre, mevcut mali yılda 25 milyon PS5 konsolu satarak rekor kırmayı hedefliyor. Ağustos 2023 itibarıyla toplam PS5 satışlarının 42 milyon adedin üzerine çıktığını belirtelim.

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PS5'in tedarik kısıtlamaları yaşadığını göz önünde bulundurarak, Sony'nin en hızlı satan konsolu olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu rakamın ayrıca Xbox'a kıyasla oldukça başarılı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Tahminlere göre Xbox Series X|S şimdiye kadar 23 milyon adet satış gerçekleştirdi.

Bilmeyenler için Sony'de kritik bir liderlik değişimi yaşanıyor. PlayStation ve SIE ekibinin yöneticisi olmasıyla bilinen Jim Ryan, önümüzdeki yılın Mart ayından itibaren görevi bırakacağını açıkladı. Ryan, son 5 yılı SIE olmak üzere 28 yıldır Sony'de çalışıyor.

Öte yandan şimdiye kadar en çok satan konsolun PlayStation 2 olduğunu belirtelim. 2000 yılında raflardaki yerini alan konsolun 155 milyondan fazla sattığı tahmin ediliyor.