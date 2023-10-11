PlayStation 5 Slim Tanıtıldı

Oyun dünyasının son dönem en çok konuşulan konsollarından biri olan PlayStation 5 (PS 5) sonunda yenilenen ve inceltilmiş versiyonu olan Slim versiyonunu gösterdi. Yeni Slim versiyonun önceki PlayStation 5 modeline göre hacmi yüzde 30 oranında azaltıldı. Ayrıca yeni PS 5 Slim versiyon 1 TB SSD depolamaya da sahip oldu.

Birçok oyuncunun merakla beklediği konsol sonunda tanıtıldı. Oyun dünyasının son dönem en çok konuşulan konsollarından biri olan PlayStation 5 (PS 5) sonunda yenilenen ve inceltilmiş versiyonu olan Slim versiyonunu gösterdi. İşte detaylar…

PlayStation 5 Slim sonunda tanıtıldı! İşte detaylar…

Tüm oyuncuların merakla beklediği konsol PlayStation 5 Slim sonunda tanıtıldı. Konuyla ilgili kendi resmi internet sitesinde paylaşımda bulunan Sony "Tatil sezonu yaklaşırken yeni bir PS5 modelimizin lansmanını yapacağımızı duyurmanın heyecanını yaşıyoruz." ibaresine yer verdi.

Yeni Slim versiyonun önceki PlayStation 5 modeline göre hacmi yüzde 30 oranında azaltıldı. Bu da oturma veya oyun odanızda daha az yer kaplayan bir konsol anlamına geliyor. Herkesin de bildiği gibi hantal bir konsolu kimse sevmez. Bunun yanında Slim versiyonuyla birlikte PlayStation 5 fit bir hale büründü. Yeni konsolla birlikte ağırlık yüzde %18 ve %24 (Blu-ray disk sürücülü ve normal versiyon) oranında azaltıldı.

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Ayrıca yeni PS 5 Slim versiyon 1 TB SSD depolamaya da sahip oldu. Eğer PlayStation 5 Digital Edition'ı satın alırsanız Blu-ray oyunlarınızı oynayabilmek için 79,99 dolar karşılığında Blu-ray disk sürücüsünü de harici olarak satın alabiliyorsunuz.

Yeni PS5 modeli, Kasım ayı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçkin yerel perakendecilerde ve direct.playstation.com adresinde satışa sunulacak . Önümüzdeki aylarda ise dünyaya açılarak tüm ülkelere dağıtım yapılacak. Mevcut PS5 modelinin envanteri tükendiğinde ise yeni PS 5 sadece Slim versiyonu ile satılmaya devam edecek.