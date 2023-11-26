PlayStation 5 Slim Satışa Sunuldu

Oyun konsollarının en popüleri olan PlayStation, beşinci versiyonuyla yükselen grafiğini sürdürüyor. Sony'nin PlayStation 5 serisine uygun fiyat etiketiyle dahil olan PS5 Slim, geçtiğimiz ay duyurulmuştu. Model satışa sunuldu. PS5 Slim satış fiyatı 499,99 dolar olarak belirlendi. Şirket, satış paketinde sadece 1 DualSense olduğunu ve yoğun talep nedeniyle kişi başına 1 cihaz satışına izin verildiğini belirtiyor.

Oyun konsollarının en popüleri olan PlayStation, beşinci versiyonuyla yükselen grafiğini sürdürüyor. Sony'nin PlayStation 5 serisine uygun fiyat etiketiyle dahil olan PS5 Slim, geçtiğimiz ay duyurulmuştu. Model satışa sunuldu.

PS5 Slim satış fiyatı 499,99 dolar olarak belirlendi

Merakla beklenen uygun fiyatlı PS5 modeli nihayet satışa sunuldu. Daha önce birçok sızıntısı bilgisine yer verdiğimiz PS5 Slim modelinin satış fiyatı 499,99 dolar olarak belirlendi. Şirket, satış paketinde sadece 1 DualSense olduğunu ve yoğun talep nedeniyle kişi başına 1 cihaz satışına izin verildiğini belirtiyor.

Sony, PS5 Slim modelinde de standart versiyonda olduğu gibi iki farklı varyant ile karşımıza çıktı. Standart modellerle teknik açıdan aynı olan PS5 Slim ve PS5 Slim Digital Edition modellerini piyasaya süren şirket, standart versiyondan yaklaşık 700 gram daha hafif PS5 geliştirdi.

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Ek olarak belirtmek gerekir ki PS5 Slim versiyon 1 TB SSD depolamayla kullanıcılara sunuluyor. PlayStation 5 Digital Edition'ı satın alan kullanıcılar, Blu-ray oyunları oynayabilmek için 79,99 dolar karşılığında Blu-ray disk sürücüsünü de sahip olabilecek.

PlayStation 5 Slim teknik özellikleri