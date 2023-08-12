PlayStation 5 Slim Modeline Ait Video Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz aylarda Sony'nin 2023'ün son çeyreğinde PlayStation 5 Slim modelini piyasaya süreceği sızdırıldı. BWE_Dev adlı Twitter kullanıcısı, PlayStation 5 Slim modeline ait olduğunu iddia ettiği bir video paylaştı. Microsoft, PlayStation 5 Slim modelinin disk sürücüsüne sahip olmayacağını iddia ediyor. Yeni model, gelişmiş soğutma sistemi sayesinde standart PlayStation 5 özelliklerini daha ince bir kasa ile sunacak. Sızdırılan bilgilere göre Sony, yeni modelinde maliyet tasarrufu için USB bağlantı noktalarının sayısını azaltacak. PCIe 4.0 SSD modellerinin fiyatları düştüğü için depolama alanını 1 TB olarak karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor. Cihazın Slim versiyonu, daha kompakt bir tasarım için PS5 modeline yer alan iki SSD slotu yerine tek slot ile gelecek. Henüz kesinleşmese de PlayStation 5 Slim modelinin 400 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği belirtiliyor. PlayStation 5 Slim teknik özellikleri de haberde yer alıyor.