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PlayStation 5 Slim Modeline Ait Video Ortaya Çıktı

Teknoloji Haberleri

Geçtiğimiz aylarda Sony'nin 2023'ün son çeyreğinde PlayStation 5 Slim modelini piyasaya süreceği sızdırıldı. BWE_Dev adlı Twitter kullanıcısı, PlayStation 5 Slim modeline ait olduğunu iddia ettiği bir video paylaştı. Microsoft, PlayStation 5 Slim modelinin disk sürücüsüne sahip olmayacağını iddia ediyor. Yeni model, gelişmiş soğutma sistemi sayesinde standart PlayStation 5 özelliklerini daha ince bir kasa ile sunacak. Sızdırılan bilgilere göre Sony, yeni modelinde maliyet tasarrufu için USB bağlantı noktalarının sayısını azaltacak. PCIe 4.0 SSD modellerinin fiyatları düştüğü için depolama alanını 1 TB olarak karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor. Cihazın Slim versiyonu, daha kompakt bir tasarım için PS5 modeline yer alan iki SSD slotu yerine tek slot ile gelecek. Henüz kesinleşmese de PlayStation 5 Slim modelinin 400 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği belirtiliyor. PlayStation 5 Slim teknik özellikleri de haberde yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda Sony'nin 2023'ün son çeyreğinde PlayStation 5 Slim modelini piyasaya süreceği sızdırıldı. BWE_Dev adlı Twitter kullanıcısı, PlayStation 5 Slim modeline ait olduğunu iddia ettiği bir video paylaştı. İşte detaylar…

PlayStation 5 Slim videosu ortaya çıktı

Microsoft, PlayStation 5 Slim modelinin disk sürücüsüne sahip olmayacağını iddia ediyor. Yeni model, gelişmiş soğutma sistemi sayesinde standart PlayStation 5 özelliklerini daha ince bir kasa ile sunacak.

CFI-2016 PS5 Case pic.twitter.com/udFyQbVpz8

— BwE (@BwE_Dev) August 11, 2023

Sızdırılan bilgilere göre Sony, yeni modelinde maliyet tasarrufu için USB bağlantı noktalarının sayısını azaltacak. PCIe 4.0 SSD modellerinin fiyatları düştüğü için depolama alanını 1 TB olarak karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor.

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Cihazın Slim versiyonu, daha kompakt bir tasarım için PS5 modeline yer alan iki SSD slotu yerine tek slot ile gelecek. Henüz kesinleşmese de PlayStation 5 Slim modelinin 400 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

PlayStation 5 Slim teknik özellikleri

– İşlemci:  8x Zen 2 çekirdek – 3,5 GHz

– GPU:  10,28 TFLOPS, 36 CU 2,23 GHz

– GPU mimarisi:  Özel RDNA 2

– Bellek:  16 GB GDDR6 / 256 bit

– Bellek bant genişliği:  448 GB/sn

– Dahili depolama:  825 GB SSD

– IO:  5,55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış)

– Harici depolama:  USB HDD desteği

Siz PlayStation 5 Slim videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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