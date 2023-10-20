PlayStation 5 Slim'in Çıkış Tarihi Belli Oldu

PlayStation 5 Slim'in çıkış tarihi Kasım ayının başında olacak. Hem disk tabanlı hem de tamamen dijital sürümler 10 Kasım'da ABD'de satışa sunulacak.

9 gün önce kadar PlayStation 5'in daha uygun fiyatlı slim versiyonunun tanıtıldığının haberini sizlerle paylaşmıştık. Orijinal kasaya oranla yüzde 30 daha az hacme sahip olan PlayStation 5 Slim'in söylentiye göre çıkış tarihi ortaya çıktı.

PlayStation 5 Slim, iddiaya göre Kasım ayının başında piyasaya sürülecek

Veri madencisi bilbil-kun'a göre PlayStation 5'in yakında çıkacak olan daha ince versiyonu Kasım ayı başında piyasaya sürülecek. Hem disk tabanlı hem de tamamen dijital sürümlerin 10 Kasım'da ABD'de raflardaki yerini alacağı bildirildi. Bundan önce, 8 Kasım'da, PS5 Slim ve Marvel's Spider-Man 2 içeren bir paket 560 dolara (15.663 TL kur karşılığı) satışa sunulacak.

Blu-ray sürücülü PlayStation 5 Slim'in fiyatı 500 dolar (13.985 TL kur karşılığı), dijital sürümün fiyatı ise 450 dolar (12.586 TL kur karşılığı) olacak. Bunlar standart PS5 modelleri olacak ve kademeli olarak daha hantal olanların yerini alacak. Ayrıca Sony, yeni dijital sürümü seçen ancak daha sonra bir disk sürücüsü eklemek isteyenler için 80 dolar karşılığında bağımsız bir disk sürücüsü sunacak.

Bu güncellenmiş PS5 modelleri, öncekilere kıyasla hacimde yüzde 30 ve ağırlıkta yüzde 18 ila 24 arasında azalma sağlıyor. Her ikisi de gelişmiş depolama kapasitesi için 1 TB SSD sunacak.

Beklenen an: PlayStation 5 Slim tanıtıldı!

Avrupa'da, Modern Warfare III PS5 paketi 10 Kasım'da oyunla birlikte piyasaya sürülecek. 20 Ekim yeni birinci parti sürümler için önemli bir gün olacak gibi görünüyor, çünkü hem Marvel's Spider-Man 2 hem de Nintendo's Super Mario Bros. Wonder bu tarihte piyasaya sürülecek.

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