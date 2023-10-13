PlayStation 5 Slim için yeni kontrolcü tanıtıldı

PlayStation 5 Slim'in tanıtılmasının ardından Sony, bedensel engeli olan oyuncular için yeni bir kontrolcü geliştirdi. Kontrolcü, büyük ve değiştirilebilir düğmelere sahip olacak ve çubuk başlıklarıyla da özelleştirilebilecek. 6 Aralık'ta piyasaya sürülecek olan kontrolcünün fiyatı 90 dolar olacak.

Geçtiğimiz günlerde çok fazla konuşulan konsollardan biri olan PlayStation 5 sonunda yenilenen ve inceltilmiş versiyonu olan Slim modeliyle karşımıza çıktı. Arada fazla zaman geçmeden şirket, bedensel engeli olan oyuncular için yeni bir kontrolcü ile ortaya çıktı. İşte detaylar!

PlayStation kontrolcü, 6 Aralık'ta piyasaya sürülecek!

Tüm oyuncuların merakla beklediği PlayStation 5 Slim geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Hem tasarımı hem de özellikleriyle oyuncuları heyecanlandıran bu konsol sonrasında şirket yeni bir kontrolü ile karşımıza çıktı.

Video oyunları oynamak özellikle engelli kişiler için büyük bir zorluk. Bunun nedeni de PlayStation, Xbox veya Nintendo gibi kontrol cihazlarının sınırlı hareket kabiliyetine sahip kişiler için zor olması. Tüm bunlarla birlikte Sony, PlayStation için Erişim denetleyicisi geliştirdi.

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Söz konusu kontrolcüye baktığımız zaman büyük ve değiştirilebilir düğmelerin yer aldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra yeni modelde çubuk başlıklar da yer alıyor. Oyuncular düğmelerin düzenini ihtiyaçlarına göre değiştirme şansına sahip.

Öte yandan kontrol cihazı, bir masa veya tekerlekli sandalye tepsisi üzerinde düz bir şekilde duruyor. Bu da tüm komutların kullanımını ve bunlara erişimi kolay hale getiriyor. 6 Aralık'ta piyasaya sürülmesi beklenen PlayStation kontrolcü fiyatı 90 dolar olacak.

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