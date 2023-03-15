PlayStation 5 Pro geliyor! Çıkış tarihi sızdı

Sony, en yeni oyun konsolu PlayStation 5 kataloğunu, farklı sürümler ile genişletmeye hazırlanıyor. Son raporlar, PlayStation 5 Pro olarak adlandırılacağı düşünülen çok daha güçlü bir konsol geliştirildiğini ortaya koydu. Peki PS5 Pro çıkış tarihi ne olacak?

PS5 Pro 2024'ün sonunda duyurulabilir

Oyun sektörünün uzman isimleri tarafından onaylanan iddialara göre PlayStation 5 Pro konsolu test aşamasına girdi. Sony, PS5 Pro'yu 2024'ün sonlarında piyasaya sürmek istiyor olabilir.

Sony'nin bu yılın sonlarında çıkarılabilir sürücüye sahip yeni bir PlayStation 5'i piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edilmişti. Son raporlar da bu iddiayı destekler nitelikte. PS5 Pro'nun çıkarılabilir disk desteğine sahip olup olmayacağı bilinmese de, birincil hedefi grafik kalitesinde artış sağlamak olacak.

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Kaynaklara göre PS5 Pro, oyun dünyasının gelecekte göreceği yeni donanımın yalnızca başlangıcı. Yeni konsolun, üretim ve nakliye maliyetlerini azaltmak için PS5'e alternatif olması bekleniyor.

PS5 Pro teknik özellikleri ile ilgili ayrıntılar henüz bilinmiyor. Ancak PlayStation mimarı Mark Cerny'nin aldığı bir patent, Sony'nin video oyunlarında ray-tracing performansını geliştirmek istediğini gösteriyor. PS4'ten PS4 Pro'ya geçişte olduğu gibi; PS5 Pro'nun gelişmiş görsellere, performansa ve okuma hızına sahip olacağı düşünülüyor.

PS5 Pro'ya ek olarak, yeni nesil PlayStation 6'nın 2028'e kadar piyasaya sürülmesinin olası olmadığı ifade edildi. Uzmanlar ayrıca Haziran ayında düzenlenecek olan E3 2023'ten önce yeni bir PlayStation Showcase'in gerçekleşeceğini söyledi. Bu etkinlikte yeni PS5 oyunları açıklanabilir.

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