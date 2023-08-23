PlayStation 5'in Bilinmeyen 15 Özelliği

PlayStation 5 (PS5), birçok gizli özellik barındıran güçlü bir oyun konsolu. PS5'in bilinmeyen 15 özelliği hakkında bilgi veriyoruz.

Günümüzün en güçlü oyun konsollarından biri olan PlayStation 5'i daha etkili halde kullanmak ister misiniz? Sizler için PS5'in bilinmeyen 15 özelliğini bir araya getirdik.

PS5'in bilinmeyen 15 özelliği!

PlayStation 5 (PS5), sadece oyun deneyimi sunmanın ötesinde birçok gizli özellik barındıran bir konsol. 2020 Kasım ayında satışa sunulan PS5'in bilinmeyen 15 özelliği neler?

İlk olarak baktığımız özelleştirilmiş bildirimler, PS5 kullanıcılarına oyun davetleri ve mesajlar gibi bildirimleri istedikleri şekilde düzenleme olanağı sunuyor. Ayrıca, ses ayarları da geniş bir şekilde özelleştirilebilir; ana menü müziği kapatılabilir, ses efektleri düzenlenebilir ve kişisel bir deneyim yaratılabilir.

PS5'in oyun kütüphanesi de düzenlenmeye elverişli. Kullanıcılar, oyunları türlerine veya tercihlere göre klasörler oluşturarak daha düzenli bir kütüphane oluşturabilirler. Ayrıca, sesli komutlar da PS5'in özellikleri arasında. DualSense kontrolcüsündeki mikrofon sayesinde sesli komutlarla daha hızlı gezinebilirsiniz.

Arka plan müziği eklemek isteyenler için, PS5 Spotify gibi uygulamalarla oyun oynarken arka planda müzik çalma seçeneği sunuyor. Ekran görüntüsü ve video kaydı alma özelliği sayesinde oyun anılarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. Adaptif tetik duyarlılığı, oyun içindeki eylemlere gerçekçi tepkiler vererek daha derin bir deneyim sağlıyor.

Oyun içinde takıldığınızda veya yardıma ihtiyacınız olduğunda, PS5 size oyun içi ipuçları ve yardım sunabilir. Ayrıca, oyun güncellemeleri ve içerik indirmeleri otomatik olarak yapılabilir, böylece en yeni içeriklere hızlı erişim sağlanabilir. Uzaktan oynatma özelliği, PS5 oyunlarınızı akıllı telefon veya tabletiniz üzerinden oynama imkanı tanır.

Oyun içinde hatalar yapmanız veya ilerlemeyi kaybetmeniz durumunda, belirli oyunlarda sunulan "geriye dönme" özelliği ile adımlarınızı geri alabilirsiniz. Ayrıca, oyun süresi uyarıları belirlediğiniz süre sonunda sizi uyararak oyun sürenizi yönetmenize yardımcı olabilir.