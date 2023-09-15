PlayStation 5 Deep Earth Koleksiyonu Tanıtıldı

PlayStation 5'in yeni koleksiyonu olan Deep Earth, farklı renk seçenekleriyle kullanıcılara sunuldu. Koleksiyonda yer alan üç yeni renk seçeneği ile konsol ve denetleyici tasarımları değiştirilebiliyor.

PlayStation, en son konsolunun farklı tasarımları ve renkleri konusunda biraz farklı bir yaklaşım benimsedi. PS5'in beyaz kapağı çıkarılabilir ve farklı bir tasarım veya renkle değiştirilebilir. Sınırlı sürüm konsolla birlikte gelen Spider Man teması da dahil olmak üzere birkaç çeşit mevcut ve şimdi üç seçenek daha ortaya çıktı. İşte karşınızda PlayStation 5 Deep Earth koleksiyonu!

PlayStation 5 Deep Earth koleksiyonu dünyanın derinliklerinden ilham alınarak tasarlandı

Sony, yeni koleksiyon ile ilgili "DualSense denetleyici ve PS5 konsol kapağı renklerinden oluşan bu yeni koleksiyonu hazırlarken, Dünya gezegeninin derinliklerinde bulunan güzel ve güçlü tonlardan ilham aldık. Gelişmiş bir dokunuş için metalik bir kaplama ekleyerek renkleri yükselttik." açıklamalarını yaptı.

Tüm kapaklarına sadece renklerden ziyade gösterişli isimler veren Deep Earth koleksiyonunu oluşturan üç ilaveye Volkanik Kırmızı, Kobalt Mavisi ve Som Gümüş adı verildi. Yani kırmızı, mavi ve gümüş. Gümüş olan, şu ana kadar PS5 için tanıtılan en benzersiz konsol kapağı olduğundan, üçü arasında en dikkat çekici olanı olabilir.

Bunun sebebi sadece gümüş olması değil. Metalik kaplama sayesinde parlak olduğundan, PS5'inizin kroma batırılmış gibi görünmesini sağlıyor. Bunun yanında kırmızı ve mavi seçenekler de metalik bir yüzeye sahip. Bu da onlara daha premium bir hava katıyor.

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Yukarıdaki renklerle aynı olan üç yeni DualSense rengi de geldi. Böylece seçtiğiniz kapağınıza uygun bir kontrol cihazı satın alabilirsiniz. Ancak bir uyarıda bulunmakta fayda var. Parlak görünen herhangi bir şey oldukça kolay bir şekilde aşınabilir ve çizilebilir. Bu nedenle konsolunuz alçakta duruyorsa ve etrafınızda çocuklarınız ve evcil hayvanlarınız varsa bu koleksiyon tercihiniz olmayabilir.

Deep Earth koleksiyonunun fiyatı, çıkış tarihi veya ön sipariş ayrıntıları henüz açıklanmadı. PlayStation, bu gibi aksesuarları piyasaya sürmeden önce ortaya çıkarma eğiliminde. Ne kadara mal olacaklarına gelince, yeni renklerin muhtemelen diğer kapaklar ve halihazırda mevcut olan DualSense seçenekleriyle aşağı yukarı aynı fiyata mal olması muhtemel görünüyor.

Durum böyleyse, Deep Earth koleksiyonundaki denetleyicilerin her birinin fiyatının 75 dolar olmasını bekleyebilirsiniz, ancak metalik kaplamaları yüzünden bu fiyat yukarıya çekilebilir. Kapaklar, diğer temel renklerin 55 dolara satılmasıyla biraz daha ucuz olma eğiliminde. Yine de PlayStation'ın biraz daha özel olduğunu düşündüğü seçenekler 65 dolardan satışa çıkıyor.

Konsol üçüncü yaşına yaklaşırken beyaz PS5'lerinizden sıkılanlar için birçok seçenek var. Xbox, halihazırda birkaç sınırlı sayıda Series X konsolu piyasaya sürmüş olmasına rağmen bir nevi PlayStation'ın izinden gideceğini belirtti. Kapağı değiştirilmese de Xbox, Series X'i saran bir Starfield kaplamasını ortaya çıkardı. Yani PlayStation'ın tasarım alanında yol göstericilik yaptığını söyleyebiliriz.

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