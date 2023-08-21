Pixel 8 kamera uygulaması yenilenmiş yüzüyle geliyor: İşte beklenen özellikler!

Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasının lideri olmayı hedefleyen Google, yeni amiral gemisi modelleri için ince eleyip sık dokuyor. Gelen bilgilere bakılırsa şirket, Pixel serisinin kamera yeteneklerini üst düzeye çıkaracak.

Pixel 8 kamera uygulaması, fotoğraf ve video modları daha net bir şekilde ayrılacak

Android Authority, tarafından yayınlanan bir içerikte serinin kamera yeteneklerine ait bazı detaylara yer veriliyor. Video içeriğe göre cihazlarda yenilenmiş kamera uygulaması yer alacak. Buna göre Pixel 8 kamera uygulaması, fotoğraf ve video modlarını ayıracak.

Kamera uygulamasından spesifik bir modları seçebilmek için ise önce fotoğraf ve video modlarını seçmeniz gerekiyor. Örneğin Ağır Çekim modunu seçmek istiyorsanız öncelikle Video moduna giriş yapmalısınız.

Google Pixel 8 içerik oluşturucularını sevindirecek!

Google, serideki fotoğraf ve video deneyimini daha da arttırmak istiyor. Bu bağlamda Audio Magic Eraser uygulamasını seriye entegre edecek. Bu özellik, hali hazırda insanları ve nesneleri tek bir dokunuşla fotoğraflardan kaldırabiliyor.

Pixel 8 beklenen özellikler