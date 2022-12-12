Pintipanda hacklendi! Musk yine maşa oldu

Sosyal medya üzerinde özellikle YouTube'u ve yüksek abone sayısına sahip olan kişileri hedef alan bazı gruplar ele geçirdikleri hesapları sahte Elon Musk ve Tesla'nın orijinal kanallarıymış gibi göstererek Ethereum dolandırıcılığı yapıyor. Bunu da Ceo'nun eski videolarını saatlerce tekrar eden bir yayına sokarak gerçekleştiriyorlar. Bu kişilerin son hedefi de Pintipanda rumuzlu Tuna Akşen oldu.

Dolandırıcılar Pintipanda YouTube hesabını hackledi!

Sahte Elon Musk yayınları açan bu gruplar Ethereum ve Bitcoin dolandırıcılığı yapmak için usdtesla.io isimli bir site veya QR kod kullanıyorlar. İnsanları buraya çekebilmek için de Musk'ın yüz milyonlarca dolarlık kripto para dağıttığı söyleniyor.

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz gibi canlı yayın esnasında inandırıcı olabilmek için ilgili sitenin adresi hemen Musk'ın görüntüsünün altına yerleştiriliyor. Ayrıca sanki CEO tarafından paylaşılmış gibi sonradan oluşturulan bir tweet şablonu da üst tarafa sabitleniyor.

Elon Musk, Tesla CEO'luğunu bırakıyor mu?

Tamamen organize bir şekilde çalışan bu dolandırıcı grup siz ne kadar Bitcoin ve Ethereum gönderirseniz 2 katını alacağınızı söylüyor. Örneğin 0.1+ ETH gönderene 0.2+ ETH gönderileceği veya 50+ BTC gönderene 100+ BTC gönderileceği söyleniyor.

Bugün Pintipanda YouTube hesabı da hacklendi. Ardından yukarıda bahsettiğimize benzer bir durum yaşandı. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, Musk'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı programlar sanki şu anda canlı yayındaymış gibi paylaşıldı.

Yine aynı sahte tweet sabitleme taktiğini kullanan dolandırıcılar bu sefer internet sitesinin linkini paylaşmak yerine tweetin sağ tarafına QR kod yerleştirerek insanları kendine çekmeye çalıştı. Tabii bu tuzağa yalnızca Pintipanda takipçileri değil, takipçisi olduğunu gören yabancılar da düşüyor.

Durumun kısa sürede farkına varan Tuna Akşen de Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Arkadaşlar Youtube kanalı hacklendi. Birşeye tıklamayın, yayına girmeyin, chatte hiç bir şeye tıklamayın aman deyim. Çözeceğiz bir şekilde."

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