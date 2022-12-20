Pil üreticilerini zorlayacak yeni kurallar! Çıkarılabilir batarya geri geliyor

Avrupa Birliği (AB), teknolojinin geleceğini şekillendirecek yeni adımlar atmaya devam ediyor. Daha öncesinde tüm cihazlarda USB-C kullanımını zorunlu tutan Avrupa Birliği, şimdi de pil dünyası için hazırlık yapıyor. Bunun sonucunda ise akıllı telefon üreticileri, çıkarılabilir pilleri geri getirmek zorunda kalabilir.

Avrupa Birliği çıkarılabilen piller için yeni yasa üzerinde anlaştı

Daha öncesinde Avrupa Birliği, tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarda USB-C şarj bağlantı noktalarını zorunlu hale getirdi. Bunun ardından ise yeni rotası pil dünyasına çevirdi. Çıkan haberlere göre AB, pillerin daha sürdürülebilir ve tekrar kullanılabilir olmasını amaçlayan yeni yasa üzerinde anlaştı.

Yeni yönetmelik, tüm pil ömrünü kapsıyor. Bunun içerisinde malzemelerin çıkarılmasından endüstriyel üretime ve imhaya kadar pek çok konu yer alıyor. Ayrıca yeni kurallar, elektronik cihazlardaki kullanılan taşınabilir piller, SLI piller ve endüstriyel piller de için de geçerli. Bunların dışında iki tekerlekli araçlar ve elektrikli araçlarda kullanılan piller için de geçerli olacak

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Tüm bunlarla birlikte 2024'ün başından itibaren AB'deki pil üreticileri için bir zorunluluk olacak. Yeni kurallarla birlikte AB pazarındaki şirketler, ham maddelerin tedariği, işlenmesi ve ticareti ile bağlantılı riskleri gösteren "özen politikası" uygulamak zorunda.

Ayrıca şirketlerin geri dönüştürülebilen malzemeler de kullanması gerekiyor. Sırasıyla bunlar yüzde 16 kobalt, yüzde 85 kurşun, yüzde 6 lityum ve yüzde 6 nikel için geçerli olacak. Avrupa Birliği, geri dönüştürülmüş olan malzemelerin güvenliği için toplam hedefini de belirledi. Elektronik cihazlar için hedefler, 2023'e kadar yüzde 45 olarak yer alıyor. 2030'a kadar ise yüzde 73 şeklinde belirtiliyor.

Sürecin ise küresel otomotiv üreticileri ve pil üreticileri için zorlayıcı olacak gibi duruyor. Bunun nedeni de geri dönüşümcülerle stratejik ortaklıklar kurmak ve yeni gereksinimlere hazırlanmak oluyor. Bunun dışında elektronik cihazlardaki piller için de bazı gereklilikler var. O da tüketicilerin kolay bir şekilde çıkarıp değiştirecekleri tasarıma sahip pilleri ortaya koymak.

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