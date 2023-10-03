Philips Hava Temizleyici İncelemesi: Evdeki Havayı Değiştirin

Evin havasını değiştire Philips Hava Temizleyici incelemesi ile sizlerleyiz. Philips Air Performer 8000 serisi ne sunuyor?

Philips Air Performer 3in1 inceleme

Philips Hava Temizleyicileri, odanızın her köşesine 270 m3/saat CADR (Temiz Hava Dağıtım Hızı) ile güçlü bir temiz hava akımı sağlar. Bu, büyük odaları dahi 70 m2'ye kadar tamamen temizleyebilir ve bir dizi kirleticiden sizi koruyor.

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Bu cihazlar havadaki görünmeyen tüm parçacıkların %99,97'sini yok edebilir. Bu etkili temizlik, aktif karbonlu ve ön filtreli NanoProtect HEPA filtresi sayesinde gerçekleşiyor. Bu filtre, 0,003 mikron kadar küçük parçacıkları bile ortadan kaldırabilir.

Philips Hava Temizleyici, kirletici maddeleri sadece hapsetmekle kalmaz, aynı zamanda elektrostatik yük kullanarak kirleticileri çeker ve havayı geleneksel HEPA H13 filtrelerine kıyasla 2 kata kadar daha fazla temizler. Bu da iç mekan hava kalitesini önemli ölçüde artırıyor.

Ayrıca, bu cihazlar güçlü ve serinletici bir hava akışıyla sizi rahatlatır. Ayarlanabilir hava akışı rotasyonuyla her yere ulaşır ve 10 farklı hız ayarı sunarak size özelleştirilebilir bir konfor sunar.