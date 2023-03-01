Peugeot 508 makyajlandı. Fransız üretici başarılı modeli 508'e makyaj ile yepyeni bir görünüm kazandırdı. İşte yeni ve asi Peugeot 508...

Peugeot 508, Fransız üreticinin 2010 yılında bünyesindeki 407 ve 607'nin yerini alan modeli olarak piyasaya çıktı. Peugeot 508 aradan geçen 13 yıllık süreçte 2, nesil olarak 3 kere makyajlandı. Sedan aile arabası olarak çıktığı serüvende son makyajlar ile comfort coupe halini aldı.

Yeni Peugeot 508!

Peugeot, 508'i amiral gemisi modeli olarak tanımlıyor. Markanın D sedan segmentinin temsilcisi olan 508 birçok farklı paket ve donanım seçeneklerine sahip. Bu model 13 yıllık süreçte aile sedanı konumundan çıkarak makyajlar ile spor comfort coupe halini aldı. Bu radikal tasarım değişikliğinde Peugeot'nun daha sportif ve karizmatik tasarım anlayışı oldukça etkin.

Makyaj işlemlerine odaklandığımızda ilk iş olarak yeni aslan logosuna 508'inde kavuştuğunu görüyoruz. Ön panjur ve gündüz farlarına yapılan dokunuşlar 508'in asi karakterini daha da ön plana çıkarıyor. Böylece önceki neslinde de oldukça agresif olan 508 giderek daha da asileşiyor.

Peugeot 3008 ve 5008 elektrikleniyor!

Piyasa da daha çok aslan dişi olarak adlandırılan far tasarımı daha da inceldi. Yenilenen ön panjursa büyüdü ve çerçevelerini attı. Bu sayede araca tam uyum sağlayarak araçla bir bütün oldu. Panjurda yapılan şekil değişikliği ile araç sport premium görünümünü arttırmış.

Yan profile geldiğimizde çok büyük bir değişim bizi karşılamıyor. Önceki nesilden alıştığımız tasarım kendini hiç bozmadan devam ediyor. Ayrıca çıtasız tasarıma sahip kapılar da aynen kendini gösteriyor. Bu kapılar 508'e ait en karakteristik özellikler arasındalar.

Son olarak arka profile geliyoruz. Bizi önceki makyajdan da alıştığımız spor tasarım karşılıyor. Markanın bir önceki makyajda oldukça dikkat çektiği animasyonlu led stopların değiştiğini görüyoruz. Bu değişimle birlikte stopların grafikleri değişiyor ve Peugeot yazısı stopların tam orta noktasına geliyor.

Motor seçenekleri!

Peugeot 508 makyajlandı ancak standart motor seçenekleri bakımından bir değişiklik yok. 508 1.2 PureTech ve 1.5 BlueHDİ ile gelmeye devam edecek. Fakat Peugeot Sport Engineered bir plug in hybird versiyon üretecek. Bu versiyon 365 Hp güç üretecek. Diğer hibrit versiyonlar ise 180 Hp ve 225 Hp güce sahip olacak. Makyajlı yeni 508, 2023 Haziran ayında Avrupa yollarında olacak.

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