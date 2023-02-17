Peugeot 3008 ve 5008 elektrikleniyor!

Peugeot 3008 ve 5008 modellerini elektriklendiriyor. Marka bu elektriklendirme sürecinin ilk basamağı olarak yeni motor seçenekleri ekledi

Peugeot 3008 ve 5008 modellerini elektriklendiriyor. Diğer tüm otomobil üreticileri gibi elektrikli otomobiller furyasına dahil olan Peugeot, elektrikli 208 ve 2008'in ardından 3008 ve 5008'e de el attı. işte ayrıntılar…

Peugeot 3008 ve 5008 için yeni hibrit motor seçenekleri!

Buna göre yeni üretilecek olan 3008 ve 5008'ler yeni bir hibrit ünite seçeneğine sahip olacak. Elektrikli olma misyonunu edinmiş olan Peugeot, bu misyonla beraber elektrikli otomobil gamını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda 3008 ve 5008'in elektrikli versiyonlarını üretmek isteyen marka ilk adımları attı.

Peugeot elektrikli 3008 ve 5008'in piyasaya girişini hazırlamak için her iki modele de hibrit versiyonlar kazandırdı. Peki "Marka neden direkt elektrikli modelleri üretmedi?" sorusunun cevabıysa aslında oldukça basit. Çünkü Birleşik Krallıkta 2030, Avrupa ülkelerindeyse 2035'te başlayacak olan ICE motorlu araç yasağı. Peugeot yasağın tam geçiş sürecinde risk almadı ve hibrit versiyonları duyurdu.

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Bu hibrit ünite 134 Hp güce sahip olan PureTech benzinli motorla birlikte 28 Hp'lik elektrikli motora da sahip. ve bu ünite çift kavramalı EAT6 kodlu otomatik şanzımanla geliyor. Ünitedeki elektrikli motor 48v bir pilden besleniyor.

Peugeut bu üniteyle yakıt tüketimini %15 oranında azalttığını belirtiyor. Ayrıca bu ünitenin şehir trafiğindeki zamanın %50'sini sadece elektrikle gidebiliyor. Son olarak yeni 3008 ve 5008 hibrit, Peugeot'un Sochaux Fabrikasında üretilecek ve 2023'ün 2. çeyreğinde yollarda olacak.

Yeni hibrit 3008 ve 5008 hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!