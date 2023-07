Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 2022-23 sezonu bitti! Hediye otomobiller sahiplerini buldu!

Teknoloji ve oyun şirketi Petrolig Games tarafından geliştirilen 3.3 milyonu aşan oyuncusuyla Türkiye'nin ilk ve en popüler fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 2022-2023 sezonu Süper Lig'le birlikte sona erdi. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Ersin Övez Kia Stonic kazanırken, ikinci sırada yer alan Engin Uçar Kia Rio ve üçüncü sırada yer alan Orhan Demiryürek ise Kia Picanto kazandı. İşte ayrıntılar…

Petrol Ofisi Sosyal Lig ödül töreni gerçekleştirildi

Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu: "Dört yıl önce Petrol Ofisi Grubu bünyesinde gerçek bir start-up ruhuyla kurulan oyun teknolojileri şirketi Petrolig Games'in ilk ürünü Petrol Ofisi Sosyal Lig, bugün hem oyun dünyasının en önemli marklarından biri. Hedefimiz Petrol Ofisi Sosyal Lig platformunu yeni spor dalları ve coğrafyalar ile ölçeklendirerek uluslararası arenaya taşımak" şeklinde konuştu.

Yeni sezonda mobil oyun dünyası trendlerine uygun şekilde geliştirilen yeni tasarımı ve oyuncu deneyimi ile futbolseverlerin karşısına çıktıklarını belirten Petrolig Games Genel Müdürü Burçin Cafer, "Sosyal Lig, her sezon yenilerini ekleyerek geliştirdiğimiz özellikleri ve oyuncularına sunduğu deneyimle dünyanın en modern fantezi futbol oyunu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Önümüzdeki sezonda da kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.

Petrolig Games, 'Tatbikat' ile deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor

Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel ise, "Dört yıldır Petrol Ofisi Sosyal Lig'i desteklemekten ve bu heyecana ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Petrol Ofisi ailesini kutluyor, gelecek yıllarda iş birliğimizin artarak devam etmesini diliyorum." açıklamasında bulundu.

Eğlence içerikleri sunan, teknoloji ve oyun şirketi Petrolig Games tarafından geliştirilen, 3.3 milyonu aşkın oyuncusuyla Türkiye Süper Ligi'ne özel ilk ve en popüler fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 2022-2023 sezonu sona erdi. Petrol Ofisi Sosyal Lig ödülleri, Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu, Petrolig Games Genel Müdürü Burçin Cafer ve Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel'in katılımıyla 14 Temmuz'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Sezonu 4731 puanla şampiyon olarak tamamlayan Ersin Övez Kia Stonic'in sahibi oldu. 4709 puanla genel klasman ikincisi olan Engin Uçar Kia Rio ve 4697 puanla sezonu üçüncü sırada tamamlayan Orhan Demiryürek ise Kia Picanto kazandı.

Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 2022-2023 sezonu boyunca oyuncular sezon boyunca 38 adet PlayStation 5 ve Petrol Ofisi'nden toplam 1.5 Milyon TL değerinde akaryakıt kazandı.

Hedefimiz Petrol Ofisi Sosyal Lig platformunu yeni spor dalları ve coğrafyalar ile ölçeklendirerek uluslararası arenaya taşımak

Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu: "Dört yıl önce Petrol Ofisi Grubu bünyesinde gerçek bir start-up ruhuyla kurulan oyun teknolojileri şirketi Petrolig Games'in ilk ürünü Petrol Ofisi Sosyal Lig, bugün hem oyun dünyasının en önemli marklarından biri hem de enerji sektöründe benzeri olmayan bir sadakat sistemi modeli. Sosyal Lig kendini sürekli yenileyen, hızla büyüyen bir ekosistem. Örneğin oyuna bu sezon kadın futbol ligi modülü dahil edildi.

Kadın futbolunda verdiğimiz desteği dijital dünyaya taşımaktan ve modülün gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz ki bildiğiniz gibi Petrol Ofisi Grubu olarak Fenerbahçe ve Galatasaray Kadın Futbol takımlarının isim ve göğüs sponsoruyuz. Yine aynı şekilde çok yakın bir gelecekte futbolun birleştirici yönüne odaklanan 'Sosyal Lig Arena' ile Sandbox Metaverse'te yer alacağız. Sosyal Lig'in 3.3 milyonluk oyuncu kitlesi ise birbirine gönülden bağlı dev bir aile.

Gururla ifade etmek isterim ki 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinde tamamen gönüllülük bilinciyle oluşturdukları eğitici deprem farkındalık uygulaması Tatbikat'la hepimize örnek oldular. Petrol Ofisi olarak Sosyal Lig'e ve yenilikçi oyun teknolojilerine yatırım yapmayı heyecanla sürdüreceğiz. Hedefimiz Petrol Ofisi Sosyal Lig platformunu yeni spor dalları ve coğrafyalar ile ölçeklendirerek uluslararası arenaya taşımak" şeklinde konuştu.

Petrol Ofisi Sosyal Lig, fantezi futbolda lider

Petrolig Games Genel Müdürü Burçin Cafer, "Sosyal Lig'i dünyanın en modern fantezi futbol oyunu haline getirme hayaliyle yola çıktık. Yaptığımız yatırım ve geliştirmelerle oyun deneyimini dünya standartlarına getirdik. Oyunumuz fantezi futbolda lider, futbol oyunları arasında Türkiye'de bilinirliği en yüksek markalardan biri. Her sezon oyuncular için oyun deneyimini daha da keyifli hale getirecek geliştirmeler yapmak gibi bir geleneğimiz var; önümüzdeki sezonlarda da bu geleneğimizi sürdüreceğiz. Bizlere verdikleri destek için Kia'ya da ayrıca teşekkür etmek isterim. Önümüzdeki dönemde de bu başarılı iş birliğimizin sürmesini temenni ediyorum." dedi.

Sosyal Lig'e geçtiğimiz sezon eklenen yenilikler arasında oyun deneyimini zenginleştirerek özellikle kadro kurma aşamasında getirdiği avantajlarla rekabeti körükleyen Efsane ve Joker paketleri ile oyuncular tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Kadın Futbol Süper Ligi yer alıyor.

Petrolig Games olarak, teknoloji ve dönüşüm odaklılık ile önümüzdeki dönemde mobil eğlence ve teknoloji alanında daha büyük kitlelere ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Cafer, "Pek çok yerel ve global platformda içlerinde 'Best Mobile Game', 'Best Sports Game', 'Best Gamification' de olan 80'i aşkın ödülümüz var. Mobil oyun ve eğlence sektöründe yeni teknolojiler ve oyuncu deneyimine yönelik yatırımlarımıza devam ederek ve yurt içi yurt dışı her türlü olası fırsatı değerlendirerek Petrolig Games'i oyun sektöründe öncü bir konuma getirmek istiyoruz. Mobil eğlence ve teknoloji alanında yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da bizi daha büyük kitlelere ulaştıracak her türlü proje ve yatırım fırsatına sıcak bakıyoruz." şeklinde sözlerini sürdürdü.

Kia, sporun birleştirici ve bütünleştirici gücüne inanıyor

Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel ise, "Dört yıldır Petrol Ofisi Sosyal Lig'i desteklemekten ve bu heyecana ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sene de geçen yıl olduğu gibi ilk üçteki yarışmacılara 'Güçlü Üçlü' olarak tanımladığımız Picanto, Rio ve Stonic modellerimizi hediye ediyoruz. Kia olarak sporun birleştirici ve bütünleştirici gücüne inanan ve global ölçekte de buna yatırım yapan bir markayız. Bu birleştirici gücü dijital kanallar üzerinden tüm Türkiye'nin katılabildiği bir turnuvayla taçlandıran ve uzun yıllardır bunu aynı başarıyla devam ettiren Petrol Ofisi ailesini kutluyor, gelecek yıllarda iş birliğimizin artarak devam etmesini diliyorum. Sezonu ilk 3 sırada tamamlayıp Kia otomobillerini kazanan tüm Sosyal Lig yarışmacılarını tebrik ediyor, araçlarını güzel günlerde kullanmalarını temenni ediyorum" dedi.