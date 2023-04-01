Perdenin arkasında Huawei var: Landian E5 tanıtıldı!

Huawei kendi elektrikli otomobilini duyurmasının ardından teknolojilerini diğer üreticilere satmaya devam ediyor. Marka elektrikli otomobil alt yapılarını başka firmalara satarak onların da kullanmasına olanak sağlıyor. ve bu sayede pazarda yeni elektrikli otomobil üreticileri doğuyor. Huawei şimdiyse elektrikli otomobil teknolojilerini Landian'a ödünç verdi. İşte buram buram Huawei kokan yeni elektrikli otomobil Landian E5!

Huawei EV teknolojileri Landian E5 SUV'da!

Huawei, Tesla'ya rakip olarak piyasaya çıkaracağı elektrikli otomobilini Eylül 2022 tarihinde tanıtmıştı. Aradan geçen süreçte marka kendi aracının yanı sıra elektrikli otomobiller üzerine geliştirdiği teknolojilerini farklı markalara da satıyor. Böylece pazar yepyeni elektrikli otomobil markalarına sahip oluyor.

Bu teknoloji alışverişinin en son gerçekleştiği markaysa Landian oldu. Yeni kurulan markanın alt yapısı Huawei teknolojileri ile kuruldu. Bu bizlere yeni global dünyada şunu gösteriyor: Artık bir elektrikli otomobil markası kurmak zor değil. Huawei ve Landian örneği alt yapının başarılı bir üreticiden satın alınmasının ardından elektrikli otomobil markası kurmanın çokta zor olmadığını gösterdi.

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Landian bugün E5 modelinin lansmanını yaptı. Bu model temelde bir EREV. Menzili uzatılmış elektrikli otomobil. Yani elektrik motorunun yanında bataryası bitince onu şarj etmek için kullandığı 1.5 litrelik bir motora daha sahip. Bu sayede çok uzun menziller kat edebiliyor.

Huawei teknolojisi ve alt yapısına sahip olan E5 0'dan 100 km hıza 7,4 saniye hızda çıkıyor. Tam dolu batarya ile de 1150 kilometre menzile sahip. Araç ayrıca Huawei'nin HiCar 3.0 işletim sistemine sahip. Aracın tasarımıysa içten yanmalı motorlar ile bir dönem Endonezya, Pakistan ve hatta Güney Kore ve Rusya'da satılan Fengon 580 ile aynı.

Fengon 580 üretimini yapan firmay, Dongfeng Motor ve Sokon ortak girişimidir. ve bu şirkette Huawei'nin Çin'deki en önemli üretim ortağı olan Seres Group ile birkaç ortak girişime sahip. Peki siz Landian E5 SUV modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'de satılmalı mı? Türkiye'de satılması halinde başarılı olur mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!

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