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Penta Teknoloji, 2025'in İlk Çeyrek Cirosunu Yüzde 15 Artışla 6,9 Milyar TL'ye Çıkardı

Penta Teknoloji, 2025'in İlk Çeyrek Cirosunu Yüzde 15 Artışla 6,9 Milyar TL'ye Çıkardı
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Penta Teknoloji, 2025'in ilk çeyreğinde konsolide cirosunu yüzde 15 artırarak 6,9 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. Şirket, brüt kârını ise yüzde 17 artırarak 506,7 milyon TL seviyesine çıkardı.

DÜNYANIN önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturan Penta Teknoloji, 2025'in ilk çeyreğindeki konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik artışla 6,9 milyar TL oldu. Şirketin aynı dönemdeki net karı 35,9 milyon TL'ye ulaştı.

Penta Teknoloji, 35'inci yaşını kutladığı 2025'in ilk üç ayına ilişkin finansal performansını açıkladı. Şirketin 2025'in ilk çeyreğindeki konsolide cirosu yüzde 15'lik artışla 6,9 milyar TL olurken, brüt karı yüzde 17 artarak 506,7 milyon TL'ye ulaştı. Penta Teknoloji'nin yüzde 3,1 artan FAVÖK'ü 266,2 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 3,8 olarak kayıtlara geçti. Şirket aynı dönemde 101,3 milyon TL vergi öncesi kar elde etti.

'35 YILLIK KÖKLÜ GEÇMİŞİMİZDEN İLHAM ALIYORUZ'

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin kuruluşundan bu yana teknoloji alanındaki uzmanlığı, operasyonel verimliliği, güçlü dağıtım ağı ve sağlam IT altyapısı ile iş ortaklarına daha karlı ve rekabet avantajı sağlayan bir ekosistem sunma hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Erünsal şöyle devam etti:

"1990 yılında başlayan yolculuğumuzda bugün Türkiye'nin en güçlü ve öncü katma değerli teknoloji dağıtıcılarından biri konumundayız. 35 yıllık köklü geçmişimiz ve güçlü kurumsal birikimimizden aldığımız ilhamla dijital dönüşüme yatırım yapıyor, katma değerli hizmetlerimizle sektöre yön veriyoruz. Penta Teknoloji olarak 40'tan fazla global ve yerel teknoloji markasının Türkiye'deki dağıtımını hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirirken 2025 yılının ilk çeyreğinde de karlılık ve ciroda kesintisiz büyümemizi sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Öncüsü olduğumuz sektörde katma değerli hizmetlerimiz ve geliştirdiğimiz süreçlerle iş ortaklarımızın geleceklerini şekillendirmelerine katkı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde güçlü iş birliklerimizi daha da geliştirerek yenilikçi projelerle teknolojinin geleceğinde söz sahibi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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