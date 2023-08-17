Penta Teknoloji 2023 İlk Yarı Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Penta Teknoloji, 2023 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin cirosu 7,2 milyar TL'ye ulaşırken, brüt karı 525,4 milyon TL oldu. Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, teknoloji ve bilişim sektöründe pazar paylarını sürekli artırdıklarını belirtti.

Penta Teknoloji 2023 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. İlk 6 aylık dönemde 7,2 milyar TL ciroya ulaşan şirketin brüt karı 525,4 milyon TL'ye yükselirken, vergi öncesi karı 215,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

Başarılı bir satış dönemi geçiren Penta Teknoloji'nin ilk altı aylık konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,6 artışla 7,2 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK tutarı yüzde 66 artışla 368,5 milyon TL'ye ulaşan şirketin, marjı ise yüzde 5,1 oldu.

ERÜNSAL: TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SEKTÖRLERİNDE PAZAR PAYIMIZI SÜREKLİ ARTIRIYORUZ

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal finansal sonuçlara ilişkin şunları söyledi:

"2023 yılına güçlü bir başlangıç yaparak ilk çeyrekte ciroda ve karlılıkta yakaladığımız ivmeyi, ikinci çeyrekte de devam ettirdik. Son derece başarılı finansal sonuçlara ulaşmamızda, şirketlerin dijital dönüşüm yatırımları ve bireysel müşteri segmentlerindeki talebin devam etmesi etkili oldu. Özellikle büyük veri, cloud, IOT, yapay zeka, verimlilik, otomasyon, e-ticaret, siber güvenlik, gaming ve abonelik bazlı tüketim odağındaki çözümlere talebin arttığını gözlemliyoruz. Penta Teknoloji olarak teknoloji ve bilişim sektöründe sermaye, pazar büyüklüğü ve karlılık açısından hızlı büyümemizi sürdürüyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi çözümlerle sektöre yatırım yapmaya ve pazar payımızı sürekli artırarak Penta markasına değer katmaya devam edeceğiz."