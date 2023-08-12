Pendik'in sokaklarında gezen robot köpek Jidoka Dog, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kimileri robot köpeğe simit ve çay ikram etti, kimileri de kendilerini selamlayan robot köpek ile selamlaştı. Robot köpeğin Pendik sokaklarında gezdiği anlar renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Pendik'te sokaklarda gezen robot köpeğe vatandaştan simit - çay ikramı

Pendik'in sokaklarında gezen robot köpek ilgiyle karşılandı

İSTANBUL - Pendik'in sokaklarında gezen robot köpek Jidoka Dog, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kimileri robot köpeğe simit ve çay ikram etti, kimileri de kendilerini selamlayan robot köpek ile selamlaştı. Robot köpeğin Pendik sokaklarında gezdiği anlar renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Pendik'te bulunan Teknopark'ta Cube İncubation kuluçka merkezinde faaliyet gösteren LTC Yazılım ve Ar-Ge Hizmetleri Şirketi'nin, fabrikalarda arıza tespit, bakım analizi gibi işlemlerde kullanılmak amacıyla yazılımı geliştirilen 'kestirimci bakım asistanı robot köpek Jidoka Dog' Pendik'in sokaklarında gezerek vatandaşı selamladı. Pendik'te gezen robot köpeği gören vatandaşlardan kimi meraklı gözlerle robot köpeği izledi, kimisi de cep telefonu ile kayda aldı.

Robot köpeğe simit - çay ikramı

Robot köpek Jidoka Dog'u gören bir vatandaş, robot köpeğe simit ve çay ikram etti, kimisi kendilerini selamlayan robot köpek ile selamlaştı. Her yaştan vatandaşın ilgiyle izlediği, bazı kişilerin 'ısırır mı?' şeklinde sorular yönelttiği robot köpeği gören çocuklardan bazıları sanki gerçek bir köpekmiş gibi robot köpeğin başını okşarken bazıları da korkarak uzaklaştı. Robot köpeğin Pendik sokaklarında gezdiği ve vatandaşın robot köpeğe ilgi gösterdiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Robot köpeği torununa göstermek için fotoğrafını çeken bir vatandaş, "Güzel, ilginç geldi bana. Böyle sokakta ilk defa gördüm. Torunuma göstereyim diye fotoğraf çektim" dedi.

Robot köpek ile ilgilenen başka bir vatandaş, "Müthiş bir şey. TEKNOFEST'leri takip ediyorum ama ilk defa canlı şekilde önümde görüyorum. Gurur duydum" şeklinde konuştu.

LTC Yazılım ve Ar-Ge Hizmetleri Şirketi Kurucusu Murat Bil, yurtdışından ithal edilen açık kaynak kodlu robot köpeğe burada fabrikalarda kullanım amacına göre uygun yazılımı yüklediklerini, yapay zekaya sahip olan robot köpeğin kullanım ortamı ve amacına göre yazılımın gelişime ve değişime açık olduğunu belirtti. Bil ayrıca robot köpeğin yapay zeka aracılığıyla insanları tanıyabildiğini ve insanların kendisine karşı davranışlarına göre o insanlara farklı şekilde yaklaşabildiğini ifade etti.

Murat Bil, "Biz bu robotu dışarıdan ithal ediyoruz açık kaynak kodlu olarak ve içerisine fabrikanın ihtiyacına göre yazılımlarını yazıyoruz. Mesela fabrika bir termal analiz istiyor, üzerine termal kamera entegre edip bu termal kamerayla kontrollerini sağlamasını ve yorumlamasını sağlıyoruz. Jidoka denilen bir yapay zekamız var bu yapay zeka sahadan geri dönüşleri, bakım tekniklerini topluyor. Arızayı yakaladığı zaman bu arızayı bu bakım tekniklerine göre yorumlayarak bakımcılara sunuyor. Örneğin fabrikanın hava kaçağını tespit etmesini ihtiyacı var, biz buna kendi tedarik ettiğimiz hava kaçağı tespit cihazını entegre ediyoruz, yazılımını ona göre değiştirip 9 metreye kadar hava kaçağını tespit edip maliyet analizi çıkartabiliyoruz. Örneğin robot şöyle bir yorum yapabiliyor 'Burada sizin hava kaçağınız, bu hava kaçağı haftalık size 40 bin dolara patlıyor' gibi. Robort köpek Jidoka Dog bizim projelerimizden birisi, biz diğer projelerimizden sahadan feedbackler, geri dönüşler alıyoruz ve bunlara göre Jidoka Dog'u eğitiyoruz. Öğrenebilen bir yapay zekaya sahip Jidoka'mız. Öğrendiği zeka ve öğrendiği bilgilerle beraber karşıdaki bakımcıyı önerilerde bulunabiliyor, önerileri de seçiyor, filtrelendiriyor, rastgele öneriler yapmıyor. Gezdirdiğiniz fabrikalarda ortalama yüzde 60 civarında beğeni ve siparişimiz var. Robotu sahaya çıkartalı üç buçuk ay oldu ve 3 tane sipariş aldık toplam 160 bin dolarlık bir satışımız var" dedi.

"Bazıları 'ısırır mı' diye soruyor"

Vatandaşın robot köpeğe tepkilerinden bahseden Bil, "Çoğu sevmeye çalışıyor, bazıları 'ısırır mı' diye soruyor, 'bu ne yapıyor bunu için gezdiriyorsunuz' diye soranlar oluyor. Buna affedersiniz 'hoşt' diyen var 'kuçu kuçu' diyen var.Bu robot konuşulanları kaydediyor ve ardından görüntü de aldığı için ileride o hoşt diyen kişiye tepki vermeyecek, trip atacak yani" dedi.