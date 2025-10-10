Pazarlama ve iş dünyasının önemli isimleri Meetup Istanbul 2025 sahnesinde buluşuyor

14 Ekim 2025'te UNIQ Istanbul'da gerçekleşecek Meetup Istanbul 2025, bu yıl "NOW or NEVER" temasıyla pazarlama, iletişim ve teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiriyor. Etkinlik, fikirden eyleme geçmenin önemini vurgularken, geleceği şekillendiren stratejiler ve yenilikçi uygulamalarla katılımcılara ilham verecek.

Meetup Istanbul bu yılki sahnesinde; Google Türkiye CMO'su Serkan Girgin, Arçelik Pazarlama A.Ş. Kıdemli Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, Ford Türkiye Pazarlama COE Lideri Talat İşçioğlu, Migros Müşteri Deneyim Stratejileri ve Pazarlama İletişimi Direktörü Sinem Serdar, TAB Gıda CMO'su Caner Alpaslan, Havas Türkiye CGO'su ve IAB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cüneyt Devrim, Pepper Root Creative AI Studio Kurucu Ortağı, Yönetmen Öner Biberkökü, A Milli Voleybolcu, Galatasaray DAIKIN Takım Kaptanı İlkin Aydın, Dijital İçerik Üreticileri Oğul Türkkan ve Berk Keklik gibi isimler yer alacak.

CMO'ların 2026 ajandasında neler var?

Meetup Istanbul 2025 boyunca gerçekleşecek paneller ve oturumlarda, iş dünyasının geleceğine yön veren konular tartışılacak. "CMO'nun Ajandası; 2026'da Bizi Neler Bekliyor?" panelinde pazarlama liderleri, hızla değişen tüketici davranışları ve 2026 stratejileri üzerine görüşlerini paylaşacak.

"Yaratıcılığın Geleceği: Yapay Zeka ve Özgünlük" oturumunda, yapay zekânın yaratıcılığı nasıl dönüştürdüğü tartışılacak; "Yapay Zeka: Reklamın Yeni Sihirbazı mı, Yaratıcılığın Gizli Rakibi mi?" başlıklı panelde ise reklam dünyasının dönüşümünde AI'ın etkisi masaya yatırılacak.

Etkinliğin bir diğer dikkat çekici bölümü, IAB iş birliğiyle düzenlenecek Campus Connect programı olacak. Bu kapsamda 300 üniversite öğrencisi, sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek kariyerlerine yön verecek ve networking fırsatları elde edecek.