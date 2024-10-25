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Pavo Group SAHA EXPO 2024'te Türk Savunma Sanayisini Tanıtıyor

Pavo Group SAHA EXPO 2024'te Türk Savunma Sanayisini Tanıtıyor
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Pavo Group, SAHA EXPO 2024'te entegre güvenlik ve dijital teknolojiler alanındaki ürünlerini uluslararası katılımcılarla buluşturdu. CEO Serkan Altınışık, Türk savunma sanayisinin yetkinliklerini sergilediklerini belirtti.

TÜRK teknoloji ekosisteminin en önemli organizasyonlarından olan SAHA EXPO 2024'te Pavo Group da yerini alarak ürün ve çözümlerini katılımcılarla buluşturdu.

Asya, Körfez, Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'ya ulusal güvenlik ve dijital teknolojiler alanlarında ürün, çözüm ve sistem projeleri sunan Pavo Group; entegre güvenlik, 5G private mobile network ve KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma veya nükleer) savunma gibi kritik çözümlerini yerli ve yabancı ziyaretçilerine sundu.

'TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN KABİLEYETLERİNİ GÖSTERİYORUZ'

Pavo Group CEO'su Serkan Altınışık, "Şu anda yaklaşık bin 500'ün üzerinde şirketin olduğu, bu SAHA EXPO Fuarı'nda biz altın sponsor olarak, Pavo meydanında ciddi bir yetkinlik gösterimini hedefledik. Bugün itibarıyla şu anda 20 farklı ülkeden müşterimize, hem kendi çözümlerimizi, hem kendi ürünlerimizi, hem de Türk savunma sanayiinin kabiliyetlerini gösteriyoruz. Gurur verici bir şey. Çok uzun zaman önce başladığımız yolculuğu bu şekilde taçlandırarak devam ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine uluslararası birçok fuarda olacağız" dedi.

'YERİMİZ TÜRKİYE YÖNÜMÜZ DÜNYA'

Türk mühendislerinin gücünü dünyaya taşıma vizyonuyla yola çıktıklarının altını çizen Pavo Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen, "Bugün içerisinde, dünyanın farklı yerlerinden birçok delegasyonun katılımıyla kendi ürün ve çözümlerimizi birçok misafirimize anlatma fırsatı bulduk. Biz bir teknoloji şirketler grubuyuz. Bunun içerisinde, savunma tarafından, teknolojinin farklı yelpazelerine kadar birçok alanda kendi ürün ve çözümlerimiz var. Yerimiz Türkiye, yönümüz dünya. Biz bütün AR-GE'mizi, üretimimizi, hepsini Türkiye'de yapıyoruz. Türkiye'de Türk mühendis arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Böylece, Türk mühendisliğinin gücünü, üretme gücünü dünyaya taşıma vizyonumuz var. Birinci önceliğimiz uluslararası alanda önemli bir aktör olabilmek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

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