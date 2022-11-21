Parayı veren düdüğü çalar! Mercedes, daha iyi performans için abonelik sunacak

Otomobil devi Mercedes, elektrikli araçları için yeni bir sisteme geçiyor. Buna göre aracın tam performansı için yıllık ödeme gerekecek.

Alman otomobil devi Mercedes, abonelik ücretlerini ve çıldırtan bir düzeye çıkarıyor. Elektrikli araçların ön planda olduğu bu zamanlarda Mercedes de yönünü elektrikliye çevirdi. Yeni elektrikli EQ modelleri için yeni bir düzenleme getiriyor. Buna göre arabaların tam performansını göstermek için yıllık abonelik ödemesi gerekecek.

Mercedes EQ modellerinde tam performans için 1.200 dolar yıllık ödeme gerekecek

Elektrikli araçların ağırlık kazandığı günümüzde, otomobil devlerinin de yönü bu yola girdi. Milyarlarca dolarların havada uçuştuğu bu alana Mercedes de girdi. Bununla birlikte şirket, yeni Mercedes EQ modellerini piyasaya çıkardı. Çıkan son haberlere göre ise otomobil devi, abonelik ücretlerinde yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Son habere göre yeni EQ elektrikli modellerinde, müşterilerin arabanın performansını tam anlamıyla ortaya çıkarması için Mercedes, yıllık ödeme isteyecek. Bu ödeme ise yıllık 1.200 dolar +vergi şeklinde olacak. Yani araç sahipleri, 0-100 km/s hızdan 0,8 saniye daha hızlı çıkabilmek için yıllık 1.200 dolar (artı vergi) ödeme yapmak zorunda kalacak.

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Mercedes'in çevrim içi mağazasını gittiğinizde, tüm EQ modelleri için bir 'Hızlanma Artışı' abonelik hizmeti görmek mümkün. Şirkete göre yıllık ücret, aracın maksimum beygir gücünü ve torkunu artırırken genel performansı da artıyor.

Bununla birlikte 0-60 mph hızlanmanın 0,8-0,1 saniye arttığı ve elektrikli motorlarının genel özelliklerinin de değişeceği iddia ediliyor. Hızlandırma aboneliğinin mevcut olduğu modeller ve elde ettikleri güç kazanımları ise şu şekilde:

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC: 288 beygir gücünden 349 beygir gücüne/0-60 mph, 6,0'dan 5.1 saniyeye

Mercedes-EQ EQE SUV 350 4MATI: 288 beygir gücünden 349 beygir gücüne/0-60 mph, 6,2 saniyeden 5,2 saniyeye

Mercedes-EQ EQS 450 4MATIC: 355 beygir gücünden 443 beygir gücüne/0-60 mph, 5,3 saniyeden 4,5 saniyeye

Mercedes-EQ EQS SUV 4MATIC: 355 beygir gücünden 443 beygir gücüne/0-60 mph, 5,8 saniyeden 4,9 saniyeye

Mercedes yıllık ödeme haberi, BMW'nin ısıtmalı koltuklar gibi bazı seçenekler için abonelik sunmasından birkaç ay sonra geldi. Abonelik ücretleri, özellikle bazı bulut tabanlı seçenekler için anlaşılabilir düzeyde. Çünkü bu seçenekler tutarlı aylık işletme maliyeti gerektiriyor. Ancak güç ve performans zaten aracın sağlayabildiği bir şey. Bu nedenle de Mercedes'in bu adımı pek çok araç sahibinin eleştirisine maruz kalıyor.

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