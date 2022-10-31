Paranızı kaptırmayın: IMEI dolandırıcılığı!

BTK'nın koronavirüs salgını ortaya çıktıktan sonra kullanıcılara sunduğu IMEI süresi uzatma servisini kapatması sonrasında yurt dışı iPhone kullanıcılarının bir kısmı pasaportları üzerine telefonu kayıt ettirirken, yurt dışına giriş çıkış yapmamış yüz binlerce kişinin telefonu kapandı. Bazı kullanıcılar bu telefonları elden çıkarmanın yolunu ararken, bazıları çoktan dolandırıcılara parasını kaptırdı.

Özellikle son dönemde Instagram'da sayısı hızla artan sayfalar iPhone Kayıt, BTK iPhone Kayıt gibi kullanıcı adları ile hesap açıp reklam vererek kısa sürede birçok kişiyi tuzağına düşürmeyi başarıyor.

IMEI kayıt vaadiyle insanları dolandırıyorlar

Bu sayfalardan birisi kendisini "Türkiye'de BTK ile çalışan tek kurum!" olarak lanse ediyor ve ödeme yapmanız sonrasında telefonunuzun kullanıma açılması için IMEI numaranızı iletmenizin yeterli olduğunu söylüyor. BTK'nın ödemeleri peşin olarak istediğini gerekçe gösteriyorlar.

Buraya kadar süreç normal gibi görünebilir, ancak sayfayı detaylı bir şekilde incelediğimizde "Sizin adınıza Kıbrıs'a giriş çıkış yapıyor ve tüm süreci biz kontrol ediyoruz" ifadelerini görüyoruz. Böyle bir şeyin hem mümkün olmadığını hem de çok ciddi bir suç olduğunu söylemeye bile gerek yok.

IMEI uzatma bitti! Yurt dışı iPhone'lar için yolun sonu

e-Devlet üzerinden ulaşılabilen IMEI kayıt sayfasını "Öğeyi Denetle" yöntemi ile değiştiren dolandırıcılar, sınırsız kayıt yapabildiklerine dair sayfalar oluşturmuş olsa da, bazı kelimeleri yanlış yazmalarının yanı sıra önemli açıklamalarda emoji kullanıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi size bir IBAN veriyorlar ve kendi hesaplarına parayı gönderiyorsunuz. Bu tarz dolandırıcılık yöntemlerine itibar etmemeniz konusunda sizleri bir kez daha uyarmak isteriz.

– IMEI kayıt dolandırıcılığı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz…