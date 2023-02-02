Paradox Interactive oyunlarına yüzde 300'den fazla zam! İşte yeni fiyatlar
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Paradox Interactive oyunları zamlandı. Bunlar arasında Hearts of Iron 4 ve Europa Universalis 4 de bulunuyor.
Son dönemlerde ülkemizde artan enflasyon ve yükselen dolar kuru nedeniyle birçok geliştirici, oyun fiyat artışına gitti. Son olarak Hearts of Iron ve Europa Universalis serileriyle adından söz ettiren Paradox Interactive de zam kararı aldı.
Paradox Interactive oyunlarında fiyat artışı!
Paradox Interactive, geçtiğimiz aylarda resmi internet forumları üzerinden, 2023'ün Şubat ayında Türkiye ve Venezuela için yüzde 300'den fazla bir zam yapılacağını açıklamıştı. Bugün ise denildiği gibi, fiyat artışı yürürlüğe girdi.
Güncel fiyatlara bakacak olursak; Hearts of Iron 4, yüzde 330 zamlanarak 79 TL'den 340 TL'ye yükseldi. Bununla beraber oyunun DLC'leri de yüzde 330-360 aralığında zamlandı. Öte yandan Europa Universalis 4 ise yüzde 330'luk fiyat artışıyla 79 TL'den 340 TL'ye yükseldi.
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Zamlanan Paradox Interactive oyunları şu şekilde;
Zamlanan DLC'ler ise şu şekilde; Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
OyunEski FiyatıYeni FiyatıHearts of Iron 479,00 TL340,00 TL (+330%)Hearts of Iron IV – Starter Edition101,00 TL425,00 TL (+321%)Europa Universalis 479,00 TL340,00 TL (+330%)Cities Skylines65,00 TL280,00 TL (+331%)Stellaris79,00 TL340,00 TL (+330%)Crusader Kings 3 Royal Edition Launch149,00 TL640,00 TL (+330%)
OyunDLCEski FiyatıYeni FiyatıHearts of Iron 4Allied Armor Pack17,00 TL75,00 TL (+341%)Hearts of Iron 4Allied Speeches Music Pack14,00 TL54,00 TL (+286%)Hearts of Iron 4Axis Armor Pack14,00 TL65,00 TL (+364%)Hearts of Iron 4Death or Dishonor24,00 TL105,00 TL (+338%)Hearts of Iron 4La Résistance41,00 TL190,00 TL (+363%)Hearts of Iron 4Man the Guns41,00 TL190,00 TL (+363%)Hearts of Iron 4No Step Back41,00 TL190,00 TL (+363%)Hearts of Iron 4Together For Victory32,00 TL149,00 TL (+366%)Europa Universalis 4American Dream13,00 TL54,00 TL (+315%)Europa Universalis 4Anthology of Alternate History17,00 TL75,00 TL (+341%)Europa Universalis 4Art of War41,00 TL190,00 TL (+363%)Europa Universalis 4Catholic League Unit Pack5,20 TL21,99 TL (+323%)Europa Universalis 4Dharma41,00 TL190,00 TL (+363%)Europa Universalis 4Emperor41,00 TL190,00 TL (+363%)Cities Skylines80's Downtown Beat11,00 TL45,00 TL (+309%)Cities SkylinesAfrican Vibes11,00 TL45,00 TL (+309%)Cities SkylinesAirports28,00 TL130,00 TL (+364%)Cities SkylinesCampus28,00 TL130,00 TL (+364%)
Hearts Teknoloji Haberler
Zamlanan DLC'ler ise şu şekilde;
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.