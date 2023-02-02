Paradox Interactive oyunlarına yüzde 300'den fazla zam! İşte yeni fiyatlar

Paradox Interactive oyunları zamlandı. Bunlar arasında Hearts of Iron 4 ve Europa Universalis 4 de bulunuyor.

Son dönemlerde ülkemizde artan enflasyon ve yükselen dolar kuru nedeniyle birçok geliştirici, oyun fiyat artışına gitti. Son olarak Hearts of Iron ve Europa Universalis serileriyle adından söz ettiren Paradox Interactive de zam kararı aldı.

Paradox Interactive oyunlarında fiyat artışı!

Paradox Interactive, geçtiğimiz aylarda resmi internet forumları üzerinden, 2023'ün Şubat ayında Türkiye ve Venezuela için yüzde 300'den fazla bir zam yapılacağını açıklamıştı. Bugün ise denildiği gibi, fiyat artışı yürürlüğe girdi.

Güncel fiyatlara bakacak olursak; Hearts of Iron 4, yüzde 330 zamlanarak 79 TL'den 340 TL'ye yükseldi. Bununla beraber oyunun DLC'leri de yüzde 330-360 aralığında zamlandı. Öte yandan Europa Universalis 4 ise yüzde 330'luk fiyat artışıyla 79 TL'den 340 TL'ye yükseldi.

Steam'de sevilen oyunlara dudak uçuklatan zam: The Witcher 3, Cyberpunk 2077 ve dahası!

Zamlanan Paradox Interactive oyunları şu şekilde;