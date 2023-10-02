Papara, Uygulama İçi Sohbet Özelliğini Yayına Aldı

Finansal teknoloji şirketi Papara, kullanıcıların uygulama içinden telefon rehberlerinde kayıtlı olan Papara kullanıcılarıyla sohbet edebileceği yeni bir özellik olan 'Sohbet'i yayınladı.

Finansal teknoloji şirketi Papara, uygulama içi sohbet özelliğini yayına aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, para gönderme ve para isteme deneyiminde açıklama ve GIF ekleme özellikleri sunan Papara, bu özelliğin kullanıcılar tarafından küçük tutarların karşılıklı transferiyle sohbet amacıyla kullanıldığını fark etti.

Her ay 200 binden fazla kullanıcının, küçük meblağları mesajlaşmak için birbirlerine transfer ettiklerini keşfeden Papara, kullanıcıların uygulama içi sohbet deneyimi talep ettiklerine yönelik içgörüden yola çıkarak geliştirdiği özellikle, kullanıcıların alışık olduğu mesajlaşma deneyimini uygulamaya taşıdı.

Papara'nın uygulama içi yayına aldığı "sohbet" özelliği sayesinde kullanıcılar, alıştıkları mesajlaşma deneyimiyle, telefon rehberlerinde kayıtlı olan Papara kullanıcılarıyla sohbet edebilecek. Mesaj alıntılama, ifade bırakma gibi alışılmış mesajlaşma deneyimlerini finansal işlemlerle buluşturan Papara, bu sayede kullanıcıların arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle veya yakınlarıyla olan finansal işlemlerinin bir sohbet arayüzü üzerinden kolayca takip edilebilmesini de sağlıyor. İlerleyen dönemde Papara kullanıcıları, Hediye Kartı gönderme, harcama bölüştürme gibi diğer Papara işlemlerini de "Sohbet" arayüzü üzerinde gerçekleştirebilecek.

Papara "süper uygulama" olmaya adım adım yaklaşıyor

Para transferi, ödemeler, birikim gibi odaklarda 2016'dan bu yana ürünler sunan, 2022'de sigorta aracılığı alanında bir şirket kurarak kullanıcılarını hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli sigorta deneyimleriyle buluşturan PaPara, kısa süre önce Yurt Dışı Para Transferi ve Kıymetli Maden Hesabı gibi ürünlerini devreye almıştı.

Uygulama içindeki "Sohbet" özelliğiyle finansal süper uygulama olmaya bir adım daha yaklaşan şirket, ürün ve hizmet setini sürekli geliştirerek kullanıcıların tüm finansal ihtiyaçlarına yanıt bulabilecekleri bir dünya vaat ediyor.