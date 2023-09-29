Papara, Kullanılmayan Hesaplar İçin Ücret Almaya Başlayacak

Son zamanlarda oldukça popüler teknoloji finans kuruluşlarından biri olan Papara, son altı ayda uygulamaya giriş yapmayan kullanıcılardan aylık bir ücret alacak. Karar, 1 Kasım 2023'ten itibaren geçerli olacak.

Son zamanlarda oldukça popüler teknoloji finans kuruluşlarından biri olan Papara dikkat çekici bir haberle gündeme geldi. Ortaya çıkan bilgilere göre Papara, son altı ayda uygulamaya giriş yapmayan kullanıcılardan aylık bir ücret alacak. Peki, bu ücret ne zaman alınacak? İşte detaylar!

Karar, 1 Kasım 2023'ten itibaren geçerli olacak!

Son yıllarda birçok teknoloji finans kuruluşu oldukça popüler hale geldi. Bunlardan birisi de Papara. Çeşitli platform üzerinden para aktarma imkanı sunan bu uygulama birçok firmayla iş birliği içerisinde. Ancak söz konusu platform, bugün oldukça şaşırtıcı bir haberle gündeme geldi.

Çıkan bilgilere göre Papara, son altı ayda hiçbir işlem yapmayan ve uygulamaya giriş yapmayan kullanıcılarından aylık 9.90 TL Kullanılmayan Hesap Ücreti alacağını duyurdu. Şirket, bu bilgiyi kullanıcılarına mail yoluyla iletti.

Papara Hesap Kapatma: Papara hesap silme nasıl yapılır?

Papara'nın bu adımı sonrasında pek çok kişinin aklına gelen ilk soru "Kullanmadığım bir şeye neden para ödeyeyim?" oldu. Genel olarak bakıldığında Papara'nın gelir kaynağının kullanıcılarının yaptığı işlemlerden aldığı komisyonlar olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Bundan dolayı da uzun bir süre işlem yapmayan ve uygulamaya giriş yapmayan kullanıcılar, platformun maliyetini de artırıyor. Bu da diğer kullanıcıların aleyhine bir durum yaratıyor. Papara'nın bu kullanıcılardan ücret talep etme kararının sebebi de bu.

Papara'nın bu kararı 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihten sonra son altı ayda hiçbir işlem yapmayan ve uygulamaya girmeyen kullanıcıların hesaplarından aylık 9.90 TL kesilecek. Eğer hesabınızda yeterli bakiye yoksa bakiyeniz kadar kesinti olacak.

Öte yandan bakiyeniz olmadığı halde hesabınız açık kalırsa dahi borçlanma durumu olmayacak. Bu ücretten kurtulmanın yollarından biri hesabınıza giriş yapmak. Ancak bunu da yapmak istemiyorsanız ve hesabınızı gerçekten kullanmıyorsanız en kısa yol hesabı kapatma olacak.

Peki, siz Papara kesinti kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!