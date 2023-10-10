Papara, kullanıcılara kişiselleştirilebilir kartlar sunuyor

Papara, kullanıcılarına Black, Gray, Rose, Almond ve Teal renk seçenekleriyle kişiselleştirilebilen Papara Card'lar sunmaya başladı. Kullanıcılar, yazı yazma, ikon ekleme ve çizim yapma araçlarıyla kart tasarımlarını kendilerine özgü hale getirebiliyorlar.

Papara, tüm kullanıcılarına Papara Card'ları kişiselleştirme olanağı sunmaya başladı.

Papara'dan yapılan açıklamaya göre, yeni özellik sayesinde Black, Gray, Rose, Almond ve Teal olmak üzere beş renk seçeneğiyle sunulan Papara Card'lar, kullanıcılar tarafından çeşitli tasarım araçları kullanılarak özelleştirilebiliyor. Geliştirme, kart sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyor.

Papara kullanıcıları, yeni kart talebinde bulunurken "Kartımı Tasarlamak İstiyorum" seçeneğini aktif ederek Papara Card tasarlama akışına ulaşabiliyor. Yazı yazma, ikon ekleme ve çizim yapma araçları sunan bu adımlarda kullanıcılar, farklı yazı tiplerini, çizim araçlarını ve ikonları kullanarak kart tasarımlarını kendilerine özgü hale getirebiliyor.

Ekledikleri tasarım öğelerini boyutlandırabilen, bu öğelerin yönünü değiştirebilen kullanıcılar, günlük finansal ihtiyaçlarında kullanabilecekleri ön ödemeli kartlarını kişiselleştirebiliyor.

Oluşturulan tasarım kartlar, değerlendirme sürecinin ardından üretiliyor. Kullanıcılar, tek seferlik bir ücret karşılığında sunulan tasarım kartlarının teslim edileceği adresi de kart siparişi akışında belirleyebiliyor. Tasarımı yapan kullanıcının ismine özel olarak üretilen kişiselleştirilmiş Papara Card'lar, kullanıcının seçtiği adrese teslim ediliyor.

Teslimatın ardından kullanıcılar, kendilerini yansıtan tasarım öğelerle şekillendirdikleri temassız özellikli Papara Card'larını dünyanın her yerinde ve online alışverişlerinde kullanabiliyor. Papara Card ile aynı özellikleri taşıyan tasarım kartlar, üç ayda bir yenilenen Cashback programıyla harcadıkça anında nakit kazandırıyor ve bu kartlar kullanılarak ATM'lerde para çekme/yatırma işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

2016'dan bu yana kullanıcılarına hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli finansal hizmetler sunan finansal teknoloji şirketi Papara, Papara Card ve tasarım kartın yanı sıra farklı kart ürünleri de sunuyor.

18 gram paslanmaz çelikten, yurt dışında isme özel üretilen ve yurt dışında da harcadıkça anında nakit kazandıran Metal Card'ın yanı sıra Batman ve Joker gibi çizgi roman karakterlerinden ilham alan Koleksiyon Kartları, dünyada görme engelliler için üretilen ilk kart olma özelliğini taşıyan Voice Card ve online alışverişleri kolaylaştıran sanal kart ürünleriyle Papara, 5,3 milyonu aşkın Papara Card kullanıcısıyla Türkiye'de ön ödemeli kart kullanımının artmasında da rol oynuyor.