Panasonic'in TOUGHBOOK 40 Dizüstü Bilgisayarları IDEF'23'te Yoğun İlgi Gördü

Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki savunma sanayi devlerinin en önemli buluşma platformu olan IDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Panasonic'in askeri sınıf TOUGHBOOK 40 dizüstü bilgisayarları büyük ilgi gördü.

Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki savunma sanayi devlerinin en önemli buluşma platformu olan IDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yoğun ilgi altında gerçekleşti. Burada sahneye çıkan Panasonic'in askeri sınıf TOUGHBOOK 40 dizüstü bilgisayarları katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Savunma sanayii için üretilen TOUGHBOOK 40, IDEF'23'te sahneye çıktı

Yeni ürün ve teknolojilerin sergilendiği, dünyada tüm coğrafyalardan üst düzey devlet ve özel sektör yetkililerinin katıldığı fuarda yenilikçi teknolojiler ve çözümler geliştirme konusunda küresel liderlerden olan Panasonic de IP66 korumalı askeri sınıf TOUGHBOOK 40 dizüstü bilgisayarları ile katıldı.

Üstün 14 inçlik dayanıklı dizüstü bilgisayar, yaya ve araçta operasyonel kullanımın yanı sıra araç teşhisi, bakımı ve eğitimi gibi özellikleriyle birlikte savunma için tasarlandı. Ayrıca cihaz, polis ve sınır kontrolü gibi senaryolarda yönlendirme, plaka veya şüpheli tanımlama gibi operasyonel hizmetler için ideal bir kullanım sunuyor. Dayanıklı bilişimi başka bir seviyeye taşıyan modüler tasarım, mobil çalışanların 7 genişletme alanını donatarak farklı zorluklar için cihazı hızlı ve kolay bir şekilde değiştirmesine olanak tanıyor.

Güçlü, yeni ve tamamen siyah model, kritik operasyonları desteklemek için askeri sınıf güvenlik ve iletişim yetenekleriyle en zorlu koşullarda kullanılmak üzere üretiliyor. Windows 11 Secured Core PC, Intel Core i5-1145G7 vPro işlemci (opsiyonel Intel Core i7 vPro işlemci), 16 GB RAM (opsiyonel 64 GB'a kadar) ve standart olarak hızlı sürüm 512 GB NVMe OPAL SSD (opsiyonel 2 TB'a kadar) ile donatıldı.

Cihaz ayrıca artık VIASAT'ın hızlı serbest bırakma NATO onaylı (quick release NATO approved) kendinden şifrelemeli güvenli sürücü Eclypt Core'un yanı sıra roda computer ile birlikte çalışabilen MIL bağlantıları ve yerleştirme istasyonları ile kullanım için de onaylandı. İşlemler sırasında ışığı ve elektronik şanzımanları hemen kapatmak için tek dokunuşla Gizli Mod işlevine de sahip.

Panasonic, yeni TOUGHBOOK modellerini Türkiye'de satışa sundu!

Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Türkiye Satış Müdürü Onur Cansu şunları söyledi:

"Askeri sektör her zaman çalışan teknolojiye güvenebilmelidir. Özellikle dayanıklı TOUGHBOOK 40 dizüstü bilgisayarlar kullanıcıların verilere ve uygulamalara her zaman erişebilmesini sağlaması ile dikkat çekiyor. roda computer tarafından geliştirilen askeri arayüzlü modül sayesinde tam dayanıklı TOUGHBOOK 40, askeri araçlara kolayca entegre edilebiliyor.

Bu çözümümüz, Türkiye'nin askeri sektörüne de büyük faydalar sağlıyor çünkü çok gizli olarak sınıflandırılan verilerin yanı sıra tüm güvenlik seviyelerindeki verileri de başarıyla saklayabiliyor. Aynı zamanda Türkiye, NATO ve diğer Avrupa ülkelerinde kullanım için gerekli sertifikalara sahip. Bu çözümün günümüzde ve gelecekte askeri görev araçlarına entegrasyon edilebilmesinin sağladığı faydaları gözler önüne serdiğimiz standımıza gösterilen yoğun ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz"