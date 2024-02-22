Palworld, Steam'de hızla geriliyor

19 Ocak'ta çıkış yapan Palworld, Pokémon benzeri konseptiyle kısa bir sürede Steam tarihinin en çok oyuncuya sahip ikinci yapımı olmayı başardı. Ancak son dönemde işler söz konusu yapım için pek de yolunda gitmiyor. Zira. son raporlar Palworld'un oyuncu kitlesinin büyük bir çoğunluğunu kaybettiğini ve Steam listelerinde bir hayli gerilediğini gösteriyor. İşte Steam en popüler oyunlar listesi!

Steam en popüler oyunlar listesi

Steam hakkında paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanları listesini güncelledi. Geçen haftanın en popüler oyunlarına baktığımızdaysa zirvede önemli bir değişikliğin olduğunu görüyoruz. Zira birkaç haftadır zirvede bulunan Palworld, ilginin son günlerde kaybolmasıyla Steam listelerinde aşağılara doğru hızla düşmeye devam ediyor. Oyun, son olarak altıncı sıralara kadar geriledi. Listenin zirvesinde ise geçen hafta çıkış yapan Helldivers 2 yer alıyor.

Listenin ikincisi Counter-Strike 2 oldu. Sevilen oyunun hemen ardından Apex Legends geliyor. Dördüncü sırada ise PUBG yer alıyor. Listenin bir sonraki sırasında ise Steam Deck karşımıza çıkıyor. Ancak markanın konsolunun oyunlarla birlikte listeye sokulma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değil.

Steam'de 9/10 puanlı oyun yüzde 91 indirime girdi!

Helldivers 2

Counter-Strike 2

Apex Legends

PUBG

Steam Deck

Palworld

Helldivers 2 – Upgrade to Super Citizen Edition

Call of Duty

Deep Rock Galactic: Survivor

Dota 2

Granblue Fantasy: Relink

Last Epoch

Enshrouded

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi oyun kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!