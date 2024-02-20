Üye Girişi
Haberler

Palworld Oyununda Hilecilerle Mücadele Devam Ediyor

Güncelleme:

Palworld oyunu, hile kullanımı ve yoğun oyuncu trafiği nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor. Yöneticiler, hile yapanlara karşı ağır cezalar vereceklerini ve yeni güvenlik önlemleri getireceklerini açıkladı.

İlk olarak 19 Ocak'ta piyasaya sürülen Palworld, kısa sürede tam 19 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Ancak oyunun bir anda bu kadar popüler olması, birçok olumsuz durumu da beraberinde getirdi. Bu durumlardan ilki, devasa oyuncu sayısına dayanamayıp birçok kullanıcının oyuna girmesini engelleyen hataydı.

Ek olarak, Palworld evreninde hile kullanmaya teşebbüs edenler de türemiş durumda. Bu kişiler birlikte oynadıkları kullanıcıların oyun deneyimini oldukça kötüleştirirken, kullandıkları hile yazılımlarından dolayı sunuculardaki bağlantı sorunlarını da tetikliyor. İşte detaylar…

Palworld, hile yapanlara acımayacak!

Palworld yöneticileri konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada, hile yapmaya teşebbüs eden kullanıcıları kesinlikle tolere etmeyeceklerini ve ağır cezalar vereceklerini öne sürdü. Bu konuyu gündemlerinin ilk sırasına aldıklarını belirten yöneticiler, şubat ayında getirecekleri yeni güncellemeyle birlikte hilecileri daha hızlı tespit eden bir güvenlik sistemi kuracaklarını söylüyor.

Hilecilerin daha önce gerçek insanlar tarafından manuel olarak tespit edildiği belirtilirken, yakın zamanda geliştirilmeye başlanan yeni anti-hile sistemiyle birlikte hile kullanan hesapların tespit edilmesi çok daha hızlı ve otomatik bir hal alacak. Ancak alınan tüm bu önlemlerin, oyundaki hilecilerin sayısını gerçekten azaltıp azaltmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Sahte Palworld oyunu ortalığı karıştırdı!

Palworld yönetimi ise, hile kullanımı yüzünden mağduriyet yaşayan kullanıcılara oldukça üzgün olduklarını ve bunu telafi etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını bildirdi. Bu konuda kendine oldukça güvenen oyun yönetimi, kısa süre içinde hile vakalarını büyük oranda azaltarak daha huzurlu bir oyun deneyimi sunacağını iddia ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Palworld hilecilere karşı verdiği mücadeleyi kazanabilecek mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Oyun Güvenlik Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Hande Sarıoğlu Yağmur Çevik'e sert çıktı! Söylemezsem Olmaz programında gergin anlar: Hande Sarıoğlu'nu ne kızdırdı? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Dolar ne kadar, 1 dolar kaç lira? 20 Şubat güncel dolar kuru! Dolar kuru yükseliyor mu? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? 2024 SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? YKS seçmen kağıdı sorgulama ekranı! SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR? Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya nereli? THY 5 bin kişi mi alacak? İşe alımlar ne zaman başlayacak? THY şartları neler? BENZİNE İNDİRİM YAPILDI MI? Benzine indirim mi yapıldı, ne kadar indirim yapıldı? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 20 ŞUBAT | Çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? THY personel alımı ne zaman başlıyor 2024? Türk Hava Yolları 5 bin personel alım şartları nedir, hangi kadrolar var? Cübbeli Ahmet Feyza Altun'a ne söyledi? Cübbeli neden sinirlendi? 2024 ORTAK SINAV TARİHLERİ! 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor, 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB yaz tatili kaç gün? Suudi Arabistan'ın güzellik yarışması adayı kim? Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan yarışması adayı kim oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title