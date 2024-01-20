Palworld Oyunu Steam'de Çok Popüler Oldu

Oyun dünyası 2023 yılını oldukça hızlı geçirdi. 2024'te çıkan ilk yapımlar ise merak uyandırmaya başladı. 19 Ocak'ta erişime açılan Palworld de bu oyunlardan biri oldu. Hayatta kalma-aksiyon yapımı, daha ilk günden Steam'de üst sıralara oturdu ve sunucuları çökertti.

Oyuncular ilk günden Palworld sunucularını çökertti

Pocket Pair isimli stüdyo tarafından geliştirilen Palworld; Steam, Xbox Series X/S ve PC Game Pass için çıkış yaptı. Oyun, daha ilk günden Steam listelerinde üst sıralara yükseldi ve erken erişimin ilk birkaç saatinde 367 binden fazla eş zamanlı oyuncuya ulaştı.

Steam'in En Çok Oynananlar listesinde dördüncü sıraya oturan Palworld, şu anda erken erişim aşamasında. Bu da oyunda performans kayıpları ve sunucudan atma gibi sorunlar yaşanabileceği anlamına geliyor. Hatta ilk günün yoğunluğu, sunucuların belirli saatler arasında çökmesine yol açtı.

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Pocket Pair, Twitter'dan paylaştığı bir duyuru kapsamında sunuculardaki sorunları kabul etti ve "beklenmedik oyuncu sayıları" nedeniyle sunucuların tıkandığını söyledi. Oyunculara sorunu çözmek için çalıştıklarını belirtti ve birkaç saatlik kesintinin ardından oyun normale döndü.

Pokemon'dan ilham alan Palworld; temelde bir hayatta kalma oyunu. Bu kapsamda 100'den fazla "Pal" (Dost) eğitmeniz gerekiyor. Bu Dost'ları bina inşa etmek, çiftçilik yapmak ve ateş yakmak gibi görevlerde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca silahlandırarak diğer oyunculara karşı kullanabilirsiniz.

Steam'de 13 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan oyun, maalesef Türkçe desteğine sahip değil. Ancak arkadşalarınızla girip doyasıya kapışabilirsiniz.