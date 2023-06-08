Oyunseverler ve Profesyoneller Casper'ın Excalibur Monitörlerini Tercih Ediyor

Casper'ın Excalibur modelleri, rekabetçi oyunlar için ideal olan yüksek performansı ve doğru renk tonlarıyla verimli çalışmalar için uygun olan özellikleriyle oyunseverler ve profesyoneller arasında popüler hale geldi.

Oyunseverler ve profesyoneller monitör alırken Casper'ın Excalibur modellerini tercih ediyor.

Şirketten yapıla açıklamaya göre, rekabetçi oyunların heyecanını yaşamak isteyen oyunseverler ile canlı ve doğru renk tonlarıyla verimli çalışmalara imza atmak isteyen profesyonellerin güçlü monitörleri tercih ediyor.

Excalibur, zengin özelliklere sahip donanımlara ulaşılabilir fiyatlarla sahip olmak isteyenlerin bu hayalini gerçekleştiriyor. Oyuncuların ve profesyonellerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan yüksek görüntü kalitesi, oyun deneyimi ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor.

En yeni ekran teknolojilerini şık tasarımlar ile buluşturan Casper, oyunda her zaman bir adım önde olmak isteyen oyuncular ve işlerini en iyi hızda yapmak isteyen profesyoneller için 240Hz Excalbur Curved monitörü tasarladı.

Profesyonel bir tasarımcı ile usta bir oyuncunun ortak ihtiyaçlarını; hızlı, kaliteli ve kavisli bir ekranla buluşturan Excalibur 31,5 inç, 240 HZ ekran yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle bu segmentteki en hızlı kullanıma sahip monitör olarak öne çıkıyor. Tüm zorlu oyunlarda ve tasarım programlarında maksimum hız ve performans sunan Excalibur, tüm beklentileri karşılamak için tasarlandı.

Excalibur 31,5 inç performans monitörün 10 özelliği

Verilen bilgiye göre, tüm kullanıcılar için en ideal seçeneklerden olan ve üstün teknolojik özelliklerinin yanı sıra premium tasarımıyla hem oyun tutkunlarına hem de profesyonellere hitap eden Excalibur 31,5 inç monitörün birbirinden üstün özellikleri bulunuyor.

Bu özellikler arasında, "ışık hızında görüntüleme", "gözlerden ilham alan kavisli ekran tasarımı", "gerçek ekran deneyimi", "çerçevesiz ekranda en net renklerin bulunması", "gerçekçi doygun renkler sunması", "modern hatlara sahip olması", "üstün teknolojilerle üstün deneyimler sunması", "titreşim önleyici ekranı", "zengin bağlantı portları" ve "vesa uyumlu olması" öne çıkıyor.