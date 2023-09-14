Oyun ve Uygulama Akademisi 3. Dönem Başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destekleriyle hayata geçirilen Oyun ve Uygulama Akademisi, yeni dönemine başlıyor. Üniversite öğrencisi veya mezunu gençlere dijital becerilerin geliştirilmesi, istihdamın artması ve girişimlerin çoğalması için ücretsiz eğitimler sunacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destekleriyle Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi iş birliğinde hayata geçirilen ve ilk duyurusu Teknofest 2021'de yapılan Oyun ve Uygulama Akademisi, dijital ekonominin büyümesine, 18 ila 29 yaş arası üniversite öğrencisi veya mezunu gençlerin dijital becerilerinin gelişmesine, teknoloji sektöründe istihdamın artmasına ve teknoloji odaklı girişimlerin çoğalmasına katkı sağlama hedefiyle üçüncü dönemine 1 Aralık 2023'te başlıyor.

Türkiye Girişimcilik Vakfı açıklamasına göre, ilk 2 yılında Türkiye'nin 81 şehrinden katılan toplamda 4 bin 500 bursiyere ulaşan akademide, 590'dan fazla oyun ve uygulama geliştirildi.

Akademi, yeni döneminde de tamamen ücretsiz ve çevrim içi olarak 2 bin genç bursiyere yeni bir kariyer yolculuğuna başlamaları için ilham, bilgi ve geniş bir topluluğa katılma imkanı sunacak. Başvuru süreci, bu yıl 15 Ekim'e kadar devam edecek.

Akademi, 3. yılında da yüzde 50'si kadın adaylardan belirlenecek olan 2 bin bursiyeriyle yeni eğitim dönemine 1 Aralık'ta başlayacak. Bursiyerler, alanlarında uzman eğitmen kadrosu ile Flutter, Unity ve Oyun Sanatı gibi oyun ve uygulama geliştirme eğitimlerine ücretsiz erişim imkanının yanı sıra Coursera'da yer alan tamamen Türkçe Google Proje Yönetimi Sertifika Programı'na tam burslu dahil olabilecek.

Ayrıca, yazılımcılar İngilizce; temel girişimcilik, hukuk, finans ve insan kaynakları eğitimlerinden oluşan teknoloji girişimciliği eğitimlerine ve kariyer hızlandırma etkinliklerine katılabilecek.

Akademinin 3. yılında bursiyerler, var olan oyun ve uygulama geliştirme eğitimleriyle birlikte temel düzeyde yapay zeka API'lerini kullanarak daha etkin kodlama becerileri kazanacakları atölyeler ve eğitimlere erişebilecek.

Kariyer hızlandırma etkinlikleri ile teknoloji ve yazılım sektöründen isimlerle bir araya gelme fırsatı yakalayacak olan bursiyerler, Akademi boyunca geniş bir profesyonel ve girişimci ağına erişmenin yanı sıra sektörel ihtiyaçları, trendleri ve işe alım süreçlerini uzmanlardan öğrenecek.

Akademi sonunda tüm öğrendiklerini deneyimleyecekleri Mezuniyet Bootcamp'inde ise takımlar halinde oyun veya uygulama geliştiren bursiyerlerden jüri oylarıyla seçilen ilk 3 takım, farklı bir girişimcilik ekosistemiyle tanışacağı yurt dışı ziyaretine katılmaya hak kazanacak. Ek olarak, Girişimcilik Vakfı'ndan mentorluk desteği ile T3 Girişim Merkezi'nin sağlayacağı uluslararası düzenlenen Take Off Girişim Zirvesi'nde stand açma hakkına da sahip olacak.