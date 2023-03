Oyun platformundan tartışmalı açıklama: Oyun süresine kısıtlama geliyor!

Oyun oynamanın artık birçok farklı yolu bulunuyor. Günümüzde ooyunseverler için popüler yöntemlerden biri ise oyun abonelik hizmetleri satın almak. Belirli bir aylık ücret karşılığında platformların oyun kütüphanesine erişim sağlanan bu sistemler farklı oyunları bir arada sunmaları ile öne çıkıyor.

GAMEPLUS aylık oyun süresini kısıtlıyor

Pek çok oyun firması kendi abonelik sistemlerini çıkarmış durumda. Bu platformlardan bir tanesi ise NVIDIA GeForce NOW. NVIDIA'nın bulut tabanlı oyun hizmeti olan GeForce NOW gerçek zamanlı oyun deneyimi sunuyor. Turkcell ile yapılan anlaşma ile GeForce NOW hizmeti, GAMEPLUS çatısı altında edinilebiliyor. GAMEPLUS tarafından yapılan bir anlaşma ise oldukça tartışma yarattı.

GAMEPLUS yaptığı açıklama ile ortak hesap kullanımının önüne geçmek için yeni bir yöntem kullanacaklarını açıkladı. Buna göre artık şirketin sunduğu 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık Premium paketler ayda 200 saatlik kullanım ile sınırlandırılacak.

Valve'ın el konsolu Steam Deck'in bileği bükülmüyor!

Turkcell imzalı GAMEPLUS oyun abonelik hizmeti tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

Son dönemde GAMEPLUS'a kayıtlı bazı Premium hesapların oyun deneyimini ve servis kapasitesini kötü yönde etkileyen sonuçları olan; amacı dışında uygunsuz kullanımları olduğunu tespit ettik. Ne yazik ki; bu tür kullanımlar Premium kullanıcılarımızın oyun deneyimini negatif yönde etkilemektedir.

Bu tür amacı dışında kullanımların önüne geçmek, servisimizi her kullanıcımız tarafından eşit sekilde erişilebilir kılmak ve servis kalitemizi üst seviyede tutmak amacıyla 28 Mart 2023 tarihi itibarıyla 1 AyIık,3 Aylık ve 6 Aylık Premium paketlerimiz aylık 200 saat oyun oynama süresi ile satışa sunulacaktır. 1 Aylık Premium üyeliğiniz boyunca ayda 200 saat toplam kullanıma kadar kesintisiz oyun deneyimine devam edebilirsiniz. 3 ye 6 Aylık Premium üyeliklerinizde her ay sonunda 200 saat kullanim hakkı yenilenecektir. Paketinize dair kullanim detaylarını gameplus.com.tr/profilim sayfasından takip edebilirsiniz.

28 Mart 2023'den itibaren 1 aylık, 3 Aylık ve 6 Aylık paketlerimiz aylık tekrarlanan 200 saatlik kullanım süreleri ile satışa sunulacaktır. 28 Mart 2023'den önce baslayan 1 Aylık ye 3 Aylık Premium Üyelikler ise bir sonraki yenileneme döneminden itibaren aylık 200 saat oynama süresi ile yenilenecektir.

GAMEPLUS tarafından yapılan bu açıklama şirketin aboneleri içinde tartışılmaya başlandı. Oyun sürelerinin kısıtlandığı bu sistemin adaletsiz olduğunu düşünen kullanıcılar, ortak kullanımı önlemek için farklı yöntemlerin oluşturulması gerektiğini savunuyorlar.

GAMEPLUS yaptığı bu açıklama ile birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Şirket yeni politikası ile kullanıcıları günde yaklaşık 6,5 saatlik bir oyun süresine mecbur kılıyor. Peki siz GAMEPLUS'ın oyun süresi kısıtlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.