Oyun oynarken para kazanmak! İşte yöntemi

Oyun oynayarak para kazanma mümkün mü? YouTube, Twitch ve daha fazlası platform sayesinde gelir edebilirsiniz.

Oyun oynamak eğlenceli zaman geçirmenizi sağlayan bir hobi olabilir. Ancak oyun oynarken aslında para kazanabileceğiniz bazı yöntemler bulunuyor. E-spor turnuvalarından Twitch'te yayın yapmaya kadar deneyebileceğiniz, aynı zamanda yeni arkadaşlar edinebileceğiniz ipuçları derledik. İşte oyun oynayarak para kazanma rehberi.

Oyun oynayarak para kazanma nasıl yapılır? (2023)

Oyun oynamayı seviyorsanız ve gününüzün belirli bölümünü buna ayırıyorsanız, para kazanmak isteyebilirsiniz. Oyun oynarken gelir elde etmenin birkaç yolu var, ancak bunların sabır gerektirdiğini ve zamanla gerçekleşeceğini unutmamak gerekiyor.

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Twitch veya Youtube'da yayın yapın

Oyuncular için para kazanmanın en popüler yollarından biri, Twitch veya YouTube gibi platformlarda yayın yapmaktan geçiyor. Uzun süre boyunca düzenli şekilde yayınlar yaparak, özel bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz.

Bu sayede yayınlarınızdan reklam geliri elde edebilir ve sponsorlu anlaşmalar sağlayabilirsiniz. Ayrıca bağış ve abonelik yoluyla ek gelir elde edebilirsiniz. Bu noktada, insanların izlemekten keyif aldığı oyunları tercih etmeniz mantıklı olacaktır.

Yerel e-spor turnuvalarına katılın

Rekabetçi oyun dünyası büyüdükçe, e-spora yönelik ilgi de arttı. Dünya çapında katılabileceğiniz büyük ödül havuzlu turnuvalar bulunduğunu unutmamak lazım. Ancak başlangıç için bu turnuvalar sizi zorlayabilir. Bu yüzden ilk aşamada Türkiye'de düzenlenen yerel turnuvaları takip etmenizi öneriyoruz.

Fortnite, Call of Duty ve League of Legends gibi oyunlar popüler e-spor turnuvalarına ev sahipliği yapıyor. Bu seviyede rekabet edebilmek için çok oyunculu oyunlara zaman ayırmanız gerektiğini belirtelim.

Oyunlarla ilgili rehber videoları hazırlayın

Özellikle açık dünya tarzındaki oyunlar için rehber videoları hazırlamak, oyuna yeni başlayan kişilere yönelik büyük bir araç olabilir. YouTube'a yükleyeceğiniz videolar ile kısa sürede para kazanmaya başlayabilirsiniz.

Oynadığınız oyunları güncel olduğuna ve sizden önce rehber videoları hazırlanmadığına dikkat etmeniz mantıklı olacaktır.

Oyun içi eşyalar satın

Birçok popüler oyunda eşyaların, görünümlerin ve para birimlerinin takas edilebildiğini belirtmek gerekiyor. CS: GO, World of Warcraft ve Runescape gibi oyunlarda eşya veya para birimi kazanarak, ardından bunları satarak gerçek paralar kazanabilirsiniz.

Bunun için oyunda nelerin değerli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Örneğin, CS: GO'da karambit tarzı bıçaklar oldukça popüler ve binlerce dolar karşılığında satılıyor.

Oyun şirketlerinin test takımlarına katılın

PlaytestCloud ve UserTesting gibi şirketler yeni oyunları test etmeniz ve geri bildirimde bulunmanız için size ödeme sağlamakta. Oyunlara yönelik yapacağınız geri dönüşler, geliştiricilerin yapımlarıın piyasaya sürmeden fikir almasını sağlayacaktır. Diğer seçenekler kadar kazançlı olmasa da, çıkmamış oyunları test ederek para kazanabilirsiniz.

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