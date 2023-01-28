Oxford'lu bilim insanları uyardı: Yapay zeka, herkesi öldürebilir

Yapay zeka, günümüzde son hızla yaygınlaşmaya devam ederken oluşturacağı tehlikeler göz ardı edilmiyor. Yapay zekanın insan tarafından üretilmesi fakat aynı zamanda insanüstü sayılması birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yapay zeka ve ilerde oluşturacağı tehlike için açıklamalarda bulundu. Peki bilim insanları, yapay zeka ve muhtemel tehlike için neler söyledi? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Bilim insanları, yapay zeka riski olduğunu açıkladı

Oxford Üniversitesi'nden Makine Profesörü Michael Osborne, yapay zeka ve ileride oluşturacağı muhtemel tehlike için açıklama yaptı. Bu açıklamada makine profesörü, Amerika ve Çin arasında yapay zeka alanında büyük bir silahlanma yarışı olduğundan bahsetti.

Osberne, ek olarak yapay zekanın kullanımının yanlış kişilerin eline geçtiği durumda ölümcül olabileceğini de açıkladı. Hatta bu alanda en çok yapay zekayı geliştirenin yani insanın tehlikede olduğunu belirtti.

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Oxford Üniversitesi'ndeki Michael Cohen adlı bir doktora öğrencisi de yapay zeka ile ilgili birçok açıklamada bulundu. Cohen de konuyla ilgili açıklamaları Michael Osberne'ün düşüncelerini destekler nitelikte oldu. Doktora öğrencisi, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözleri aktardı:

"Bir köpeği ödüllerle eğittiğinizi hayal ederseniz ödül almasına yol açan eylemleri seçmeyi öğrenecektir. Ancak köpek, ödül dolabını bulursa yapmasını istediğimiz şeyi yapmadan ödülleri kendisi alabilir."

Öte yandan Profesör Michael Osberne ve Michael Cohen, yaptığı açıklamalarda yapay zekanın yüzyıl sonra artacağını ve doğru düzenlemeler uygulandığı takdirde tehlike oluşturmayacağı ve önüne geçileceğini açıkladılar.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkeler arasında yapay zeka konusunda silahlanma yarışı var mı ve bu tehlike oluşturuyor mu? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.