Akıllı telefon sektöründe pazar payını artırmak isteyen Oukitel, güçlü bataryaya sahip yeni bir model olan Oukitel WP19 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. 22.000 mAh pil ve 12 GB RAM gibi özelliklere sahip olan bu cihaz, rekabetçi bir donanıma sahip olacak.

Akıllı telefon sektörü, büyük bir sermayeyi barındırıyor. Teknoloji dünyasına baktığımızda en çok kullanıcıya sahip teknoloji sektörü olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca rekabet eden şirketler de kendi paylarını arttırmak için çeşitli özelliklerde cihazlar çıkarıyor.

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmaya çalışan Oukitel, batarya alanında kendini kanıtlamaya çalışıyor. Şirket, güçlü bataryaya sahip ürünlerine bir yenisini daha eklemek için kollar sıvadı. Oukitel WP19 Pro hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Oukitel WP19 Pro, 22.000 mAh pil ve 12 GB RAM ile önümüzdeki ay tanıtılıyor

Geçtiğimiz günlerde Oukitel WP30 Pro modelini tanıtan şirket, hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. 12 Aralık'ta tanıtılması beklenen Oukitel WP19 Pro ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Görünen o ki model, dev bataryasının yanı sıra güçlü bir donanıma sahip olacak.

Özelliklerine baktığımızda Oukitel modelinin 22.000 mAh'lık dev bir bataryayla geleceğini görüyoruz. Öyle ki cihaz, "En Güvenli ve En Dayanıklı 22.000 mAh Explorer+" sloganıyla pazarlanacak. Bu batarya ise 33W hızlı şarj desteğine sahip. Zorlu koşullara uygun tasarlanan model, IP68, IP69K ve MIL-STD-810H sertifikalarını almış durumda.

11 bin mAh batarya, gece görüşü kamerası ve çift ekran: Oukitel WP30 Pro tanıtıldı!

MediaTek'in Helio G99 işlemcisinden güç alacak olan cihaz, 12 GB RAM ve 2 TB'a kadar genişletilebilen 256 GB dahili depolama alanı sunuyor. Ön panelinde Gorilla Glass korumalı 6,8¨ FullHD+, 120Hz yenileme hızına sahip LCD ekran yer alacak. Kutudan Android 13 ile geleceğini biliyor olsak da kaç güncelleme alacağına ilişkin henüz bir detay yok.

Öte yandan cihazın arka panelinde üçlü bir kamera dizilimi yer alıyor. Samsung sensörü olduğu belirtilen 64 Megapiksellik ana kameraya 20 Megapiksel Gece Görüşü (Sony sensörü olması bekleniyor) ve 2 Megapiksel makro lens eşlik edecek. Ön tarafta ise 16 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor. Cihazın fiyatlandırması ilişkin bir bilgi henüz yok.