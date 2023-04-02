ÖTV'siz iPhone fiyatları ne kadar olurdu?
Teknoloji Haberleri
Dolar kuru, vergi ve enflasyon sebebiyle teknolojik cihazların fiyatları giderek artıyor. Peki ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar olur?
Elektronik cihazların fiyatı her geçen gün artıyor. Buna sebep olarak da başlıca enflasyon, dolar kuru ve alınan yüksek vergiler gösteriliyor. Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda dönem akıllı telefon ve bilgisayarlardan alınan Ötv'lerin bir sefer için kaldırılması gündeme geldi. Peki bu durum hayata geçirilmiş olsa ne kadar işe yarar? Yani Ötv'siz iPhone fiyatı ne kadar olur?
Ötv'siz iPhone fiyatı
iPhone fiyatları içerisinde aslında bilmediğimiz birkaç farklı vergi bulunuyor. Örneğin ödediğimiz ücretin içerisinde ÖTV ve KDV'nin yanı sıra TRT bandrolü ve Kültür Bakanlığı şeklinde iki farklı kesinti daha bulunuyor.
Toplama baktığımızda ise vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti, yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor. Bunun ardından toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV ve ÖTV'li fiyat üzerinden de yüzde 18 KDV alınıyor. Bu sebeple ÖTV'siz iPhone fiyatı belirlerken KDV içerisinde yer alan tutarı da çıkardığımızı belirtelim.
Durum ciddi: iPhone'lar Avrupa'da yasaklanabilir!
Genel toplamda ise bir akıllı telefonun vergisiz satış fiyatının yüzde 96.65'i kadar vergi alındığını söyleyebiliriz. Yani 19 bin 650 TL'lik bir akıllı telefonun aslında vergisiz satış fiyatı 10 bin TL. Peki ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar?
iPhone 14 Pro 128 GB
iPhone 14 Pro Max 128 GB Listenin devamı için 2. sayfaya geçin.
Telefonun fiyatı41 bin 999 TLVergisiz fiyatı21 bin 383 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1)214 TLTRT bandrolü (yüzde 10)2 bin 138 TLÖTV (yüzde 50)11 bin 867 TLKDV (yüzde 18)6 bin 408 TLToplam vergi (yüzde 96.65)20 bin 628 TLÖTV'siz fiyatı27 bin 996 TL
Telefonun fiyatı45 bin 999 TLVergisiz fiyatı23 bin 414 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1)234 TLTRT bandrolü (yüzde 10)2 bin 341 TLÖTV (yüzde 50)12 bin 995 TLKDV (yüzde 18)7 bin 17 TLToplam vergi (yüzde 96.65)22 bin 587 TLÖTV'siz fiyatı30 bin 665 TL
ÖTV Teknoloji Haberler
iPhone 14 Pro Max 128 GB
Listenin devamı için 2. sayfaya geçin.