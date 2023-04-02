ÖTV'siz iPhone fiyatları ne kadar olurdu?

Dolar kuru, vergi ve enflasyon sebebiyle teknolojik cihazların fiyatları giderek artıyor. Peki ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar olur?

Elektronik cihazların fiyatı her geçen gün artıyor. Buna sebep olarak da başlıca enflasyon, dolar kuru ve alınan yüksek vergiler gösteriliyor. Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda dönem akıllı telefon ve bilgisayarlardan alınan Ötv'lerin bir sefer için kaldırılması gündeme geldi. Peki bu durum hayata geçirilmiş olsa ne kadar işe yarar? Yani Ötv'siz iPhone fiyatı ne kadar olur?

Ötv'siz iPhone fiyatı

iPhone fiyatları içerisinde aslında bilmediğimiz birkaç farklı vergi bulunuyor. Örneğin ödediğimiz ücretin içerisinde ÖTV ve KDV'nin yanı sıra TRT bandrolü ve Kültür Bakanlığı şeklinde iki farklı kesinti daha bulunuyor.

Toplama baktığımızda ise vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti, yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor. Bunun ardından toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV ve ÖTV'li fiyat üzerinden de yüzde 18 KDV alınıyor. Bu sebeple ÖTV'siz iPhone fiyatı belirlerken KDV içerisinde yer alan tutarı da çıkardığımızı belirtelim.

Durum ciddi: iPhone'lar Avrupa'da yasaklanabilir!

Genel toplamda ise bir akıllı telefonun vergisiz satış fiyatının yüzde 96.65'i kadar vergi alındığını söyleyebiliriz. Yani 19 bin 650 TL'lik bir akıllı telefonun aslında vergisiz satış fiyatı 10 bin TL. Peki ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar?

iPhone 14 Pro 128 GB