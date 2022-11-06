ÖTV muafiyetli araç limiti belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte ÖTV muafiyetli araç limiti de belli oldu.

2022 yılı için 450 bin 500 TL olarak belirlenen ÖTV muafiyetli araç limiti kurdaki artış ve dünya genelinde yaşanan enflasyon ile birlikte neredeyse manasız bir hal almıştı. Bu seviyede yer alan otomobil sayısı iki elin parmaklarını geçmezken, otomatik vitesli araç olarak ise sadece Hyundai i10 yer alıyordu.

Engelli araç limiti ne kadar oldu?

Tüm bunların ışığında ÖTV muafiyetli araç fiyatı limitlerinde artış bekleniyordu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu. Eğer Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa, 2023 yılında ÖTV muafiyet limiti de bu oranda artacak.

Yeni orana göre, 2022 yılında 450 bin 500 TL olarak uygulanan Özel Tüketim Vergisi muafiyetli araç limiti 2023 yılı ile birlikte 1 milyon 4 bin TL'ye yükselecek. Böylece bu kapsama giren vatandaşlar, motor hacmi 1,6 litreyi geçmemek kaydı ile vergiler dahil 1 milyon 4 bin TL'ye kadar olan araçları ÖTV indirimi ile satın alabilecekler.

Otomobillerde ÖTV indirimi olsa ne olurdu?

Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın ÖTV ve harçlara gelecek olan yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve artırma yetkisi bulunuyor. Bu doğrultuda ÖTV muafiyetli araç limiti alınacak bir karar ile değişkenlik gösterebilir. Engelli araç limitinin hali hazırda oldukça düşük kaldığını ele aldığımızda ise bu rakamın aşağıya çekilmesini beklemiyoruz.

ÖTV muafiyetli araç limitinin yükselmesi ile birlikte birçok insan daha rahat bir şekilde indirimden yararlanabilecek. Şu anda 1 milyon seviyesinin altında otomatik vitesli birçok araç yer alıyor. Böylelikle vtandaşlar önemli oranda yapılacak indirimden faydalanabilecekler.

2023 ile birlikte ÖTV muafiyetli araç limiti çok daha mantıklı bir seviyeye ulaşacak gibi görünüyor. Peki siz engelli araç limitinde yapılacak olan olası artırım hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.