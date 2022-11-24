ÖTV matrah limitleri artırıldı! İşte güncel fiyat listesi

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile otomobillerdeki ÖTV matrah fiyatları güncellendi. Sizler için güncel matrah limitleri ile otomobiller için yeni fiyat listesi oluşturduk.

Matrah limitleri güncellendi! İşte yeni otomobil fiyatları

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, geçtiğimiz günlerde ÖTV indirimi yerine matrah güncellemesi yapılacağını açıklamıştı. 1 Aralık'ta yürürlüğe girmesi beklenen matrah düzenlemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gece yarısı yayınlandı.

Yeni matrah limitlerine göre, ÖTV matrahı 184 bin TL'yi aşmayan ve silindir hacmi 1600 cc değerini geçmeyen araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak güncellendi. 1600 cc silindir hacmini geçmeyen otomobillerde 250 bin ila 280 bin TL arasında ÖTV matrah fiyatı olan modellerde ise bu oran yüzde 70 olarak belirlendi.

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Motor silindir hacmi 2000 cc üzeri olan otomobillerde ÖTV matrah sınırının olmadığını belirtmekte fayda var. Tamamen elektrikli olan otomobillerde de ÖTV matrah limitleri değiştirildi. Motor gücü 160 kW değerini geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan modellerde ÖTV oranı yüzde 10 olarak güncellendi.