Otomobile yeni vergi geldi! Resmi Gazete'de yayınlandı

Geçtiğimiz haziran ayının sonunda elektrikli otomobillerin fiyatını direkt olarak etkileyecek yeni bir vergi düzenlemesi duyuruldu. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte, ithal elektrikli otomobil modellerinden ek vergi alınacak.

İthal elektrikli otomobil modellerine ek vergi geldi!

Haziran ayında yapılan düzenleme öncesinde motor gücü 85 kW'yi aşmayan elektrikli araçlardan yüzde 10, 85 kW ila 120 kW arası olanlardan yüzde 25, 120 kW ve üstü olanlardan ise yüzde 60 oranında bir ÖTV alınıyordu.

Düzenleme sonrasında ise motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve Özel Tüketim Vergisi matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobiller için yeni vergi oranı yüzde 10, diğerleri için yüzde 40 olarak belirlendi. Ayrıca, motor gücü 160 kW'ı geçen, yani biraz daha performans ve lüks sınıfı hedef alan araçların, Özel Tüketim Vergisi matrahı 750 bin TL'yi aşmıyor ise yüzde 50, diğerleri için ise yüzde 60'lık bir ÖTV alınmasına karar verildi.

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Bu da birçok elektrikli otomobilin fiyatının düşmesi için bir teşvik olarak duyuruldu. Zira şu anda yüzde 10 ÖTV alınan 160 kW altı araçlardan önceki dönemde yüzde 60 ÖTV alınıyordu. Ayrıca bu fiyatın üzerine bir de yüzde 18 KDV geliyordu. Dolayısıyla ÖTV'nin fazla olması hem direkt hem de KDV nedeniyle fiyata etki ediyor.

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte haziran ayındaki düzenlemeye ek yapıldı. Buna göre, ithal getirilen elektrikli otomobillere ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak. Türkiye'de üretilen otomobiller ise yerli olduğu için bu ek gümrük vergisinden etkilenmeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Temmuz'da TRT'de katıldığı programda gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Burada Togg'un fiyatı veya uygulanacak vergi konusunda bir teşvik olup olmayacağı hakkında da bir soru geldi.

Erdoğan ise cevap olarak motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranını yüzde 10'a düşürerek Togg'da dahil birçok elektrikli otomobil için teşvik sunulduğunu söyledi.

Fakat bugün yapılan düzenleme sonrası, Togg dahil olmak üzere yerli üretim olan otomobiller ithal rakiplerine göre daha avantajlı fiyatlara sahip olacak. Resmi Gazete'de yapılan paylaşım ise şu şekilde:

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Madde 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin kararın eki Ek-1 sayılı tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.