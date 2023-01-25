Otomobil üreticileri her yıl on binlerce patent başvurusunda bulunuyor. Daha sonra içlerinden ayıkladığı onlarca teknolojiyi kullanıma sunuyor. Üzerinde sıkça durulan 2 başlık ise sırasıyla performans ve yakıt tüketimi. Peki otomobil alırken rengine dikkat ederek yüz milyonlarca dolarlık araştırma yapmadan daha az yakıt tüketebileceğinizi söylesek inanır mısınız? Gerçekten otomobil rengi yakıt tüketimini etkiler mi?

Otomobil rengi yakıt tüketimini etkiler mi? Evet!

Otomobil rengi yakıt tüketimini etkiler mi? Evet etkiler. İlk duyduğu zaman birçok kişi mantıklı bunu mantıklı bulmaz. Zira aracın rengi performansına direkt olarak etki etmez. Fakat dolaylı yoldan sanıldığından çok daha fazla ediyor.

Renklerin yansıtma ve soğurma kapasitelerine yönelik yapılan araştırmalara göre otomobillerin renkleri yakıt tüketimini dolaylı yoldan etkiliyor. Örneğin siyah yerine beyaz renkli bir otomobil tercih ederseniz bir depoda 20+ km menzil kazanabilirsiniz. Hatta otobüs gibi geniş yüzey alanına sahip bir araç kullanıyorsanız bu miktar daha da artacaktır.

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Bunun nedeni ise Güneş'ten gelen ışınları yansıtıyor olması. Araştırmaya göre koyu renkli araçlar Güneş ışınlarının yalnızca yüzde 5'ini yansıtabiliyor. Gümüş ve beyaz gibi açık renkli otomobillerde ise bu oran yüzde 60 seviyesine kadar yükseliyor.

Bu da motor bloğunun yer aldığı alan dahil tüm otomobilin iç sıcaklığını ve sıcaklık değişimini direkt olarak etkiliyor. Hatta siyah ve gümüş renkli iki otomobilde yapılan testlere göre koyu renkli modelin aynı iklimlendirme şartlarını sunabilmesi için yüzde 13 daha fazla klima açması gerekiyor.

Bunu tıpkı binaların çatıları ve dış cepheleri gibi düşünebiliriz. Siyah renkli bir otomobil kullanıyorsanız özellikle yaz aylarında araca bindiğiniz zaman beyaz renkli versiyonuna göre çok daha sıcak olduğunu göreceksiniz.

Hatta bazen sürüşe geçmeden önce klimanın birkaç dakika aracı soğutmasını bile bekleyebiliyoruz. Fakat sürüşe başlarken beyaz renkli versiyonu ile aynı sıcaklığa gelseler bile sürüş sırasında hem klima tüketimi daha fazla olacak hem de motorun yer aldığı hazne daha sıcak olacak.

Renklere göre araçların yakıt tüketimleri (azdan çoğa) şu şekilde:

Beyaz

Gri

Sarı

Turuncu

Kırmızı

Yeşil

Mavi

Mor

Kahverengi

Siyah

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