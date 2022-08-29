Otomobil kiralamak artık hayal oldu!
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Geçtiğimiz yıllarda biraz daha dengeli yükselen araç kiralama fiyatları artık katlanarak artıyor. İşte detaylar...
Türkiye'de otomobil fiyatları uzun yıllardır hep yukarı yönlü hareket ediyor. Dönemsel olarak kur dengesine ve stoktaki araç sayısına bağlı olarak düşüşler görsek de birkaç yıl önceki fiyatları katlamış durumda. Tabii bu durum araç kiralama fiyatları için de olumsuz etki yarattı. Öyle ki birkaç yıl önce otomobil alınan meblağa artık birkaç aylık kiralama yapılabiliyor.
Araç kiralama fiyatları 0 otomobil fiyatını aştı!
Bugün Emre Özpeynirci'nin paylaştığı derlemeye göre, araç kiralama fiyatları birkaç yıl içerisinde kat be kat yükseldi. Hatta 5 yıl öncesine göre 5 kat, 8 yıl öncesine kıyasla ise tam 15 katlık bir artış söz konusu. Otomobil fiyatlarına baktığımızda ise bu süreçte 10 kata yakın bir yükseliş görüyoruz. Yani kiralama bedelleri çok daha yüksek oranda artıyor.
Günümüzde artık birçok uygulama aracılığıyla saatlik, günlük ve aylık olarak ve buna bağlı olarak belirlenen fiyatları ile araç kiralama yapılabiliyor. Fakat Peynirci, 36 ay ve yılda 30 bin km ile sınırlı kiralama yöntemini baz alarak bir derleme sunuyor.
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Buna göre, Toyota'nın benzinli ve otomatik vites seçeneğine sahip Corolla modellinin yıllara göre kiralama bedelleri ve aynı dönemdeki 0 satış fiyatları şu şekilde:
(36 ay – 90 bin km üzerinden)0 km bayii satış fiyatı Yukarıdaki tabloda da görülebileceği gibi, 21 bin TL'den 3 yıl için otomobil kiralayan kişiler tam 756 bin TL ödeme yapacak. Yani araç kiralama fiyatları en uygun sayılabilecek 3 yıllık anlaşma kapsamında bile 0 fiyatını aşıyor. Üstelik buradaki örnekte verilen Corolla modeli en uygun seçenekler arasında yer alıyor. Yine Peynirci'nin derlemesine göre, Megane veya muadili C segment otomatik vitesli bir araç kiralamak istiyorsanız aylık 25 bin 300 TL'yi gözden çıkarmalısınız. Tabii Passat gibi D segment araçlara yönelmeyi tercih eden birçok kişi var. Bu tip durumlarda ise 40 bin TL seviyesine çıkılması gerekiyor. Fakat Corolla ya da diğer modeller fark etmeksizin, araç kiralamada aylık kiralama bedelini düşürmek için 36 ay kiralama yapılsa bile yüksek faizli taşıt kredisi çekip aracı satın almaktan pahalıya geliyor. Bu da aslında araç kiralama şirketlerinin ellerindeki otomobillerin 3 yılda kendilerini amorti ettiği anlamına geliyor. Tabii bu şirketler tüm otomobilleri kredi çekerek satın almıyor. Fakat işletme giderlerini de göz ardı etmemek lazım. Bu 3 yılın sonunda ise geçtiğimiz 8 yılın fiyat artış grafiğine bakarak, otomobilleri 2. el olmalarına rağmen 0 aldıklarından daha yüksek fiyatlara satabileceklerini söyleyebiliriz. Fakat birçok kişi bu durumun farkında olduğu için artık kısa süreli değilse kiralama yapmıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
YıllarAylık kiralama bedeli
Türkiye Tragger Teknoloji Haberler
(36 ay – 90 bin km üzerinden)0 km bayii satış fiyatı20151.400 TL53 bin 500 TL20161.400 TL59 bin 200 TL20171.800 TL65 bin 950 TL20183 bin 300 TL88 bin 400 TL20193 bin 800 TL105 bin 550 TL20204 bin TL161 bin 800 TL20215 bin 100 TL220 bin 200 TL202221 bin TL539 bin 450 TL
Yukarıdaki tabloda da görülebileceği gibi, 21 bin TL'den 3 yıl için otomobil kiralayan kişiler tam 756 bin TL ödeme yapacak. Yani araç kiralama fiyatları en uygun sayılabilecek 3 yıllık anlaşma kapsamında bile 0 fiyatını aşıyor.
Üstelik buradaki örnekte verilen Corolla modeli en uygun seçenekler arasında yer alıyor. Yine Peynirci'nin derlemesine göre, Megane veya muadili C segment otomatik vitesli bir araç kiralamak istiyorsanız aylık 25 bin 300 TL'yi gözden çıkarmalısınız.
Tabii Passat gibi D segment araçlara yönelmeyi tercih eden birçok kişi var. Bu tip durumlarda ise 40 bin TL seviyesine çıkılması gerekiyor. Fakat Corolla ya da diğer modeller fark etmeksizin, araç kiralamada aylık kiralama bedelini düşürmek için 36 ay kiralama yapılsa bile yüksek faizli taşıt kredisi çekip aracı satın almaktan pahalıya geliyor.
Bu da aslında araç kiralama şirketlerinin ellerindeki otomobillerin 3 yılda kendilerini amorti ettiği anlamına geliyor. Tabii bu şirketler tüm otomobilleri kredi çekerek satın almıyor. Fakat işletme giderlerini de göz ardı etmemek lazım.
Bu 3 yılın sonunda ise geçtiğimiz 8 yılın fiyat artış grafiğine bakarak, otomobilleri 2. el olmalarına rağmen 0 aldıklarından daha yüksek fiyatlara satabileceklerini söyleyebiliriz. Fakat birçok kişi bu durumun farkında olduğu için artık kısa süreli değilse kiralama yapmıyor.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!