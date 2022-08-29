Otomobil kiralamak artık hayal oldu!

Türkiye'de otomobil fiyatları uzun yıllardır hep yukarı yönlü hareket ediyor. Dönemsel olarak kur dengesine ve stoktaki araç sayısına bağlı olarak düşüşler görsek de birkaç yıl önceki fiyatları katlamış durumda. Tabii bu durum araç kiralama fiyatları için de olumsuz etki yarattı. Öyle ki birkaç yıl önce otomobil alınan meblağa artık birkaç aylık kiralama yapılabiliyor.

Araç kiralama fiyatları 0 otomobil fiyatını aştı!

Bugün Emre Özpeynirci'nin paylaştığı derlemeye göre, araç kiralama fiyatları birkaç yıl içerisinde kat be kat yükseldi. Hatta 5 yıl öncesine göre 5 kat, 8 yıl öncesine kıyasla ise tam 15 katlık bir artış söz konusu. Otomobil fiyatlarına baktığımızda ise bu süreçte 10 kata yakın bir yükseliş görüyoruz. Yani kiralama bedelleri çok daha yüksek oranda artıyor.

Günümüzde artık birçok uygulama aracılığıyla saatlik, günlük ve aylık olarak ve buna bağlı olarak belirlenen fiyatları ile araç kiralama yapılabiliyor. Fakat Peynirci, 36 ay ve yılda 30 bin km ile sınırlı kiralama yöntemini baz alarak bir derleme sunuyor.

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Buna göre, Toyota'nın benzinli ve otomatik vites seçeneğine sahip Corolla modellinin yıllara göre kiralama bedelleri ve aynı dönemdeki 0 satış fiyatları şu şekilde: