Otomobil fiyatlarına bir zam da Peugeot'dan geldi!
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Neredeyse tüm otomobil firmaları bu hafta itibariyle yüksek bir zam duyurusu yaptı.. İşte Temmuz 2022 Peugeot fiyat listesi...
Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Temmuz itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı. Bununla birlikte Peugeot'nun otomobil fiyatlarında da benzer oranda bir yükseliş gerçekleşti. İşte Peugeot fiyat listesi…
Peugeot güncel fiyat listesi – Temmuz 2022
Bu hafta Toyota'dan Renault'a, Nissan'dan Hyundai'ye kadar birçok otomobil firması büyük bir fiyat artışı yaptığını duyurdu. Bazıları geçtiğimiz aylarda sıkça fiyat güncellemesi yaptığı için bugün yaklaşık yüzde 5 civarında bir zam yaptı. Ancak ortalama olarak yüzde 10 civarı bir yükseliş gerçekleşti. İşte güncel Peugeot fiyat listesi…
208 fiyatları – Temmuz 2022
Otomobil fiyatlarına bir zam da Hyundai'den geldi! 508 fiyatları – Temmuz 2022 2008 fiyatları – Temmuz 2022 3008 fiyatları – Temmuz 2022 5008 fiyatları – Temmuz 2022 Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
208Haziran fiyatıTemmuz fiyatı208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT436 bin TL456 bin 500 TL208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8525 bin TL560 bin 500 TL208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8560 bin TL596 bin 500 TL208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8623 bin TL667 bin TL
508Haziran fiyatıTemmuz fiyatı508 GT 1.6 PureTech 225hp EAT8 -Benzin1 milyon 33 bin 500 TL1 milyon 97 bin 500 TL508 PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel853 bin 500 TL906 bin 500 TL508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel912 bin TL696 bin TL508 GT SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel970 bin TL1 milyon 30 bin 500 TL
2008Haziran fiyatıTemmuz fiyatı2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp MT -Benzin580 bin TL635 bin TL2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 -Benzin686 bin 500 TL719 bin 500 TL2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack -Benzin708 bin TL741 bin TL2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 -Benzin740 bin TL777 bin TL2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 -Benzin848 bin 500 TL890 bin 500 TL2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 110hp MT -Dizel628 bin TL675 bin TL2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel734 bin TL777 bin TL2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack -Dizel755 bin 500 TL803 bin 500 TL2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel794 bin TL836 bin TL2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel896 bin TL951 bin TL
3008Haziran fiyatıTemmuz fiyatı3008 ALLURE 1.6 PureTech 180hp EAT8 -Benzin904 bin TL941 bin TL3008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 -Benzin1 milyon 45 bin 500 TL1 milyon 88 bin 5003008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel876 bin TL922 bin TL3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel933 bin 500 TL971 bin 500 TL3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel1 milyon 70 bin TL1 milyon 120 bin TL
5008Haziran fiyatıTemmuz fiyatı5008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 -Benzin1 milyon 130 bin 500 TL1 milyon 188 bin 500 TL5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel1 milyon 2 bin TL1 milyon 63 bin TL5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel1 milyon 130 bin 500 TL1 milyon 198 bin 500 TL
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Otomobil fiyatlarına bir zam da Hyundai'den geldi!
508 fiyatları – Temmuz 2022
2008 fiyatları – Temmuz 2022
3008 fiyatları – Temmuz 2022
5008 fiyatları – Temmuz 2022
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!