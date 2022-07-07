Otomobil fiyatlarına bir zam da Peugeot'dan geldi!

Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Temmuz itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı. Bununla birlikte Peugeot'nun otomobil fiyatlarında da benzer oranda bir yükseliş gerçekleşti. İşte Peugeot fiyat listesi…

Peugeot güncel fiyat listesi – Temmuz 2022

Bu hafta Toyota'dan Renault'a, Nissan'dan Hyundai'ye kadar birçok otomobil firması büyük bir fiyat artışı yaptığını duyurdu. Bazıları geçtiğimiz aylarda sıkça fiyat güncellemesi yaptığı için bugün yaklaşık yüzde 5 civarında bir zam yaptı. Ancak ortalama olarak yüzde 10 civarı bir yükseliş gerçekleşti. İşte güncel Peugeot fiyat listesi…

208 fiyatları – Temmuz 2022